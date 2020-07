WiFi4EU. 90% dos municípios receberam 4,1 milhões de apoio para Wi-Fi grátis

Cerca de 90% dos municípios portugueses obtiveram apoio comunitário para a instalação de wi-fi gratuito em locais e edifícios públicos, um total de 4,1 milhões de euros em vales atribuídos por Bruxelas nas quatro rondas da medida WiFi4EU.

Um total de 12 municípios foram selecionados na quarta e última ronda da iniciativa WiFi4EU 12, de um total de 14 candidatos, elevando assim para 277 os municípios portugueses que conseguiram apoios da Comissão Europeia para a instalação de WiFi em locais públicos, ou seja, cerca de 90% dos municípios nacionais. “Nesta última convocatória existiram 8 644 candidaturas a nível da União Europeia, tendo sido selecionados 947 municípios”, informa a Anacom.

Aguiar da Beira, Carrazeda de Ansiães, Fronteira, Guarda, Monchique, Odemira, Olhão, Ponte de Sôr, Póvoa do Varzim, Rio Maior, Sever do Vouga e Tabuaço foram os 12 municípios portugueses agora selecionados. Duas candidaturas (Figueira da Foz e Fornos de Algodres) foram excluídas, por já terem sido selecionadas em convocatórias anteriores, refere a Anacom.

Dos 277 municípios que obtiveram apoio em Portugal um total de 12 (Albufeira, Almodôvar, Carregal do Sal, Castelo de Vide, Funchal, Miranda do Corvo, Mogadouro, Moura, Paços de Ferreira, S. João da Madeira, Serpa e Vila Franca de Xira) já têm com redes de acesso WiFi4EU operacionais.