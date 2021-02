Wine2help: os desafios do vinho em debate

© DR

"Ouvir, repensar e agir" para dar ferramentas e insights aos agentes do setor vitivinícola, de modo que consigam mais eficazmente fazer face aos desafios de uma nova década num cenário covid e de pós-covid. É este o objetivo que se propõe o simpósio Wine2help, promovido por Rodrigo Quina e que conta com os mais importantes representantes do setor para partilhar experiência e dar o seu contributo para melhorar a performance.

"Somos especialistas em vinho e vamos partilhar todo o nosso conhecimento porque queremos transformar mais pessoas em especialistas", explica o fundador da Wine2help, Rodrigo Quina. E deixa uma promessa: "Vou partilhar o que sei. E o que não sei, vou convidar alguém que saiba para ajudar."

E onde mais está a vertente da ajuda? Na responsabilidade social de que a plataforma se orgulha, apoiando e colaborando com a Academia do Johnson., instituição solidária que promove o desporto, o desenvolvimento e a integração social de jovens e crianças dos bairros da zona da Cova da Moura.

Se partilhar o conhecimento do vinho e criar uma comunidade através desta paixão que une tanta gente pelo mundo são objetivos reconhecidos pela Wine2help, às provas online, debates, apoio diversificado a profissionais e consumidores, entre outras rubricas que a estrutura disponibiliza a quem quer saber mais sobre vinhos, junta-se agora esta nova vertente.

Incluindo parceiros de peso como a Viniportugal - Wines of Portugal, o IVDP - Instituto do Vinho do Douro e Porto, a Portugal-Hong Kong Chamber of Commerce and Industry, a Rotom Portugal - Facilitates your Logistics e a Message in a Bottle, durante um fim de semana o vinho terá o papel principal em conversas e debates num webinar digital dirigido a todos os atores do setor vitivinícola de língua portuguesa mas também a apaixonados do vinho que queiram saber mais sobre esta arte e os desafios que se lhe apresentam.

Entre os dias 26 e 27 de março, passarão por aqui nomes como Cláudia Paiva (diretora-geral da Quinta de Pancas), Ana Sofia de Oliveira (The Wine Agency UK), Cláudio Martins (Martins Wine Advisor), Sandra Tavares da Silva (Enóloga, Wine and Soul), Luis Rochartre (especialista em sustentabilidade), Bernardo Cabral (enólogo consultor, PicoWines | Vicentino Wines | Herdade de Pegos Claros | Bombeira do Guadiana), Osvaldo Amado (Global Wines), Frederico Falcão (presidente da Viniportugal), Gilberto Igrejas (presidente IVDP) ou Luís Vieira - CEO Grupo Parras. A este leque de protagonistas caberá dar o seu contribuito sobre temas que vão do Marketing Digital no Setor do Vinho - Tendências e Estratégias à Enologia - Sustentabilidade, novas tendências e tecnologias, passando pelos Desafios das Empresas Produtoras no Mercado Nacional e Internacional.

Em painéis de 50 minutos, seguidos de 20 minutos para perguntas e respostas, haverá ainda tempo para trazer a palco O Ensino à Distância no Mundo Vinho - Possibilidades e desafios (com Raúl Riba D"Ave, Gonçalo Patraquim e Paulo Pechorro); a Exportação - Evolução dos Mercados em Cenário Covid e Pós Covid (com Marta Mateus, Rui Abecassis, João Palhinha e Bernardo Mendia); ou o Papel do Sommelier no Negócio do Vinho (com Carine Patrício, Marc Pinto e Ivo Peralta).

Saiba mais sobre o Wine2help e o simpósio de março aqui.