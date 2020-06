Wirecard é a primeira empresa do Dax a falir

A Wirecard vai apresentar um pedido de insolvência depois de revelar um buraco financeiro de 2,1 mil milhões de dólares (1,9 mil milhões de euros) nas contas. A empresa torna-se assim o primeiro membro do Dax a pedir falência. As ações foram suspensas pela Bolsa de Frankfurt antes da notícia ser conhecida.

A Wirecard caiu 90% no mercado de ações em resultado da recusa do auditor da EY em aceitar as contas de 2019, o que levou à demissão do CEO da entidade, Markus Braun.

Numa declaração de dois parágrafos, a Wirecard afirmou que a nova administração decidiu pedir insolvência num tribunal de Munique “por causa da insolvência iminente e do endividamento excessivo”. Um pedido igual para as subsidiárias está a ser avaliado.

A falência da Wirecard ocorre apenas dois anos após integrar o seletivo alemão Dax Xetra. Com uma capitalização de 28 mil milhões de euros, esta entidade é o primeiro membro do índice alemão a falir.

Markus Braun, que renunciou na sexta-feira passada como CEO da empresa alemã de serviços de pagamento, foi preso na segunda-feira à tarde sob acusação de falsificação de contas. Nesta terça-feira, o executivo foi libertado sob fiança de 5 milhões de euros e a obrigação de comparecer semanalmente à Polícia.

O ex-CEO está a ser investigado por suspeita de falsificação de contas e manipulação de mercado.