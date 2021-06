WiZink fecha acordo com Benfica para ser patrocinador e parceiro de pagamentos

O WiZink e o Sport Lisboa e Benfica anunciaram esta terça-feira um acordo de parceria estratégica que prevê que o banco seja patrocinador oficial do clube até 2026 e também o seu parceiro de pagamentos.

A parceria vai abranger o "lançamento de um novo cartão de fidelização para sócios e fãs do clube, o qual será brevemente apresentado ao mercado", estando prevista a criação de "um programa de fidelização, com vantagens e benefícios exclusivos para os sócios e adeptos benfiquistas".

"Esta parceria é um símbolo do nosso compromisso com o mercado português, onde queremos continuar a crescer", afirma o CEO do WiZink, Miguel Ángel Rodríguez Sola, citado num comunicado conjunto.

"Encontrámos no WiZink um parceiro que pelo seu know-how vai ser uma peça fundamental no nosso portfólio de patrocinadores", disse Domingos Soares de Oliveira, CEO do Sport Lisboa e Benfica, citado no mesmo comunicado.

Para o WiZink, "o acordo agora alcançado traduz a aposta do banco no mercado nacional, onde

é líder de mercado no segmento de cartões de crédito e no qual quer continuar a crescer e a

diversificar o seu negócio para ser uma referência no financiamento ao consumo por via digital", refere o banco.

Segundo o Benfica, a parceria com o WiZink "acrescentará valor à oferta disponibilizada aos sócios".