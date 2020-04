266 mortos e 10 524 casos confirmados de covid-19 em Portugal

Já há 266 mortos e 10.524 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados este sábado no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Em relação a ontem há mais 20 mortos e 638 contagiados com o novo coronavírus.

O relatório de situação da DGS aponta ainda 81 087 casos suspeitos, 65 045 não confirmados e 5 518 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 22 858 pessoas em Portugal. O número de casos recuperados é agora de 75, mais sete face aos 68 de ontem.

Dos infetados, 1 075 estão internados, 251 dos quais nos cuidados intensivos.

Lisboa continua a ser o concelho no País com mais casos confirmados, são já 654. Seguem-se o Porto com 643, Vila Nova de Gaia com 468, Gondomar com 447, Maia com 404, e Matosinhos com 386, Braga com 333, Valongo com 320, Sintra com 254, Ovar com 222, Coimbra com 216, Santa Maria da Feira com 212, Cascais com 187, Aveiro com 140, Vila Real com 127, Loures com 126, Vila Nova de Famalicão com 121, Guimarães com 120 e Oeiras com 116 e Almada com 111. Estes são os 20 concelhos que registam mais de 100 casos de infeção confirmados.

A ministra da Saúde esclareceu, em conferência de imprensa, que ontem tinha sido comunicado um óbito no Alentejo, que hoje não aparece nas estatísticas, porque se concluiu que a causa de morte não foi a covid-19.

Marta Temido disse ainda que neste momento há falta de zaragatoas para a realização dos testes.

Quanto a estes, de 1 de março a 1 de abril foram realizados 88 497 testes em Portugal, 53% no setor público, e 47% no privado, revelou a ministra, que adiantou que há 26 unidades, para além do Instituto Ricardo Jorge, com capacidade para fazer as análises.

No dia 1 de abril, o último dia para o qual há dados, foram processadas 9041 amostras para diagnóstico.

Oito mil entradas no país a partir de Espanha recusadas

Cento e oito detenções foram feitas nos primeiros 15 dias do estado de emergência devido à covid-19 e mais de mil entradas foram recusadas no país através das fronteiras com Espanha, revelou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna.

Corrida aos bens essenciais leva algumas indústrias a produzir mais

Há milhares de trabalhadores a operar diariamente para manter o abastecimento de arroz, conservas, massas ou especiarias aos supermercados.

