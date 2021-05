Janet Yellen em Londres na reunião do G7 para aprovar imposto global para empresas

Janet Yellen, secretária do Tesouro do EUA © AFP

A viagem de Janet Yellen a Londres será nos dias 4 e 5 de junho, indicou o Governo norte-americano, sendo a sua primeira deslocação ao estrangeiro desde que assumiu o cargo, em fevereiro passado.

Yellen "reforçará o compromisso dos Estados Unidos com as prioridades políticas destinadas a promover a recuperação global após a pandemia de covid-19, entre elas medidas de apoio fiscal e o acesso e distribuição de vacinas", indicou o Departamento do Tesouro em comunicado.

Na semana passada, o Tesouro norte-americano formalizou a proposta de acordo para um imposto mínimo global para as empresas de pelo menos 15%, mas indicou que o valor é uma base para continuar as conversações com a ideia de poder ser alcançada uma taxa de imposto mais elevada.

Segundo a nota, Yellen vai abordar com os outros ministros do G7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido, além dos Estados Unidos) a importância de melhorar a saúde pública de forma a evitar futuras pandemias e a necessidade de construir "economias mais verdes e resistentes" para se enfrentar os desafios das alterações climáticas.