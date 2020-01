Zona Franca cresceu 3% em 2019 para 2300 entidades

O Centro Internacional de Negócios da Madeira registou um crescimento de 3%, ultrapassando as 2.300 entidades em 2019, apesar de decorrer uma investigação da Comissão Europeia aos apoios concedidos às empresas instaladas naquela zona franca.

“Os dados apontam para mais empresas e navios registados em todas as áreas”, diz a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) num balanço da atividade de 2019 enviado à agência Lusa.

A SDM salienta que “o número de entidades licenciadas nas três áreas de atividade do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) cresceu mais de 3%, em 2019, atingindo 2.307 entidades”.

A concessionária da Zona Franca da Madeira considera que esta é uma resposta às iniciativas promocionais desenvolvidas para “captar mis empresas e mais navios para a Região Autónoma da Madeira” a nível nacional e internacional.

Em 31 de dezembro de 2019, estavam licenciadas no CINM, 2.307 entidades, sendo 1.579 no setor dos Serviços Internacionais, 48 na Zona Franca Industrial e 680 no Registo Internacional de Navios da Madeira – MAR.

A concessionária da Zona Franca da Madeira realça que “apesar da conjuntura desfavorável”, na sequência do procedimento de investigação em curso desencadeado pela Comissão Europeia sobre o Regime III, no final de 2019 “todos os setores de atividade do CINM registaram um aumento de entidades licenciadas”.

No caso do Registo Internacional de Navios-MAR há “um acréscimo de cerca de 10% em termos de navios registados” tendo aumentado de 622 embarcações para 680 entre 2018 e 2019.

Também a Zona Franca Industrial tem vindo a “crescer continuamente” e tem mais uma empresa, enquanto os Serviços Internacionais, “segmento mais suscetível à conjuntura adversa gerada em redor do CINM, foram contabilizadas mais 10 empresas do que no final de 2018”.

O presidente do Conselho de Administração da SDM, Paulo Prada, que substituiu Francisco Costa em março de 2019, considera que “estes resultados surpreendem positivamente e contrariam o cenário idealizado por alguns setores que previam uma debandada de entidades licenciadas no CINM”.

O responsável adianta que “pela dinâmica promocional imprimida pela SDM, ao longo de 2019” está convicto que será possível “ultrapassar, com sucesso, algumas indefinições que pairaram sobre o CINM”.

Perspetivando 2020, declara que “a SDM tudo está a fazer para manter os níveis de crescimento, em todos os setores de atividade desta praça internacional, de forma a continuar a atrair investimento direto externo e, deste modo, prosseguir a internacionalização, modernização e diversificação da economia regional”.

Paulo Prada conclui que o CINM é “um fator decisivo para o crescimento sustentável, inteligente e inclusivo da Região Autónoma da Madeira”.

De acordo com os últimos dados da Autoridade Tributária (AT), o CINM tem um contributo de 15% no total da receita fiscal da Madeira e representa 3.000 postos de trabalho diretos, excluindo os tripulantes dos navios registados.