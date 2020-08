Colégios sem descontos se aulas forem suspensas

Há escolas do ensino particular a informarem os encarregados de educação que, caso as autoridades voltem a decidir pela suspensão das aulas presenciais, não haverá direito à redução na mensalidade. O JN sabe que alguns colégios incluíram essa cláusula nos seus regulamentos, enquanto outros optaram por comunicar a decisão aos pais sem alterar os normativos.

A indicação partiu da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) que, numa informação transmitida aos associados a 18 de maio, enviava minutas com propostas de normas a incluir nos referidos regulamentos. Ao JN, o diretor executivo frisa que a AEEP apresentou propostas, umas no sentido de excluir reduções na anuidade, outras no sentido de as prever.

