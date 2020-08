Covid-19: Estudo revela o que os pais preferem no regresso às aulas

Mais de 40% dos encarregados de educação tem preferência por um regresso dos alunos às aulas presenciais, mas a maioria dos pais defende que as turmas sejam mais pequenas do que as de anos anteriores.

Estas são duas das conclusões do ‘Observador Cetelem Regresso às Aulas’, divulgado em comunicado esta terça-feira.

“Ainda que o desenvolvimento da crise sanitária seja desconhecido e o novo ano tenha desafios acrescidos, 43% dos encarregados concordam que o regresso às aulas, marcado para o início de setembro, deve ser feito de forma presencial”, refere o comunicado.

“Já 28% preferiam um sistema misto – com aulas presenciais e à distância. Os restantes defendem um formato não presencial, através de aulas online e com recurso à telescola [27% para cada]”, indica.

As aulas presenciais “geram também maior concordância entre a maioria dos encarregados com alunos no ensino privado”.

Segundo o estudo, 89% dos pais consideram que para o regresso são essenciais turmas mais pequenas.

Destaca que os pais com os filhos em idade pré-escolar são os que mais defendem o regresso às aulas presenciais, com 64% a responder afirmativamente a esta solução.

“Esta é também a principal opção dos restantes encarregados: do 1º ciclo até ao ensino superior. O ensino secundário [70%] e o ensino superior [64%], são, no entanto, os que geram maior concordância entre todos os inquiridos para a retoma de aulas presenciais”, salienta.

Quanto aos encarregados de educação com filhos no ensino superior, 41% preferem um sistema misto.

No caso do 1º ciclo, 34% dos encarregados de educação colocam na segunda posição a preferência pela continuação da telescola.

Em termos de condições das escolas, 42% dos pais consideram que estão reunidas as condições necessárias para o regresso às aulas presenciais, enquanto 35% tem a opinião contrária. “89% dos encarregados concordam que são precisas turmas mais pequenas. 65% dos portugueses inquiridos reforçam ainda serem essenciais a necessidade de equipamentos de proteção individual [como álcool gel e máscaras]; a utilização de espaços alternativos maiores [61%]; e horários desfasados entre turmas [41%]”, conclui o estudo.

Atualizada às 13H58 com mais informação