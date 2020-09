Encarregados de educação preocupados com ensino em caso de novo confinamento

Um estudo do Observador Cetelem mostra que, caso haja um novo confinamento, o que mais preocupa os encarregados de educação é a dificuldade de acompanhar as crianças no sistema de ensino não presencial.

O regresso às escolas por parte de milhares de alunos está cada vez mais próximo e este arranque de ano letivo vai ser diferente de outros anos. Com a pandemia de covid-19, as escolas têm de adaptar-se e os alunos também. Em Portugal, o número de infetados pelo novo coronavírus tem crescido nos últimos dias e, apesar de o primeiro-ministro português já ter admitido que Portugal não pode voltar a ficar em confinamento igual ao que aconteceu em março e abril, a verdade é que os encarregados de educação mostram-se preocupados.

Um inquérito desenvolvido pelo Observador Cetelem indica que, se houver um novo confinamento, “o que mais preocupa os encarregados de educação no sistema de ensino não-presencial é a dificuldade em acompanhar a aprendizagem dos alunos (62%), com especial incidência entre aqueles que têm estudantes entre o 1º e o 4º ano (67%)”.

O inquérito, segundo o comunicado enviado às redações, indica que “talvez por isto mesmo os encarregados de educação sejam da opinião que voltará a ser necessário mais acompanhamento dos professores e tutorias (73%) para ajudar as famílias, assim como apoios para a aquisição de equipamentos para o ensino não presencial (60%); e a manutenção do regime de trabalho remoto dos encarregados de educação (26%) – ganhando mais expressão entre os que têm a seu cargo alunos no préescolar (36%)”.

Entre as preocupações dos encarregados de educação, no caso de um novo confinamento, estão questões como interação entre estudantes e colegas, impacto nos seus trabalhos e impacto psicológico na família. “Apesar das circunstâncias, metade (52%) dos encarregados de educação dizem que o decurso do ano letivo anterior correu bem; 37% diz que não correu nem bem, nem mal; e 10% dizem que correu mal. Quem tem estudantes na Pré (60%), Secundário (59%) e Universidade (60%) avalia mais positivamente”.