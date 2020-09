Gulbenkian recebe final da competição para jovens Apps For Good

A Fudnação Calouste Gulbenkian vai receber a final da competição Apps for Good, que desafia jovens a utilizar a tecnologia para resolver problemas em várias áreas, desde a sustentabilidade até à aprendizagem.

A final realiza-se esta quinta-feira, dia 17, com as 20 equipas finalistas a apresentar as soluções que desenvolveram ao longo do ano letivo passado, apesar de todos os desafios criados pela pandemia de Covid-19. As apresentações serão feitas online.

Apesar de estar condicionado pelas regras impostas pela situação de contingência, o evento final contará com o apoio da Presidência da República através da presença online de Isabel Alçada, assessora para a Educação; André Aragão de Azevedo, secretário de Estado para a Transição Digital, José Vítor Pedroso, Diretor-Geral da Educação, e de João Baracho, Diretor-Executivo do CDI Portugal, entidade responsável pela organização deste programa educativo.

O júri, que contará com representantes de empresas como a Galp, BNP Paribas, .PT, Altice ou Synopsis, vai escolher as melhores aplicações ao final da tarde. Ao todo, serão atribuídos onze prémios: além dos três primeiros lugares, são ainda entregues as distinções Jovem Aluna.pt, o prémio tecnológico, Cooler Planet, Future UP e ainda o Prémio do Público.

As equipas finalistas foram selecionadas após dois encontros regionais, que este ano decorreram de forma totalmente online.