Horta-Osório, Naomi Campbell e companhia em evento da Fundação José Neves

A Fundação José Neves, do fundador e CEO da plataforma Farfetch (o primeiro ‘unicórno’ – empresa com valor de mercado superior a mil milhões de dólares – do país), foi lançada a semana passada com o foco num melhor ensino em Portugal. Esta terça-feira decorre uma conferência de apresentação oficial do projeto com um painel de oradores repleto de nomes conhecidos.

O presidente executivo do Lloyds Bank, António Horta-Osório é um dos intervenientes, tal como James Higa (ex-chefe de staff de Steve Jobs e filantropo), Naomi Campbell (modelo e empreendedora), Miklas Zennstrom (cofundador do Skype), WILL.I.AM (músico e filantropo) ou Andreas Shleicher (diretor de educação e competências da OCDE).

Fundação José Neves from EUROPALCO on Vimeo.

(Pode ver aqui em direto o evento)

No debate moderado por Catarina Furtado e onde o próprio José Neves é um dos entrevistadores, destaca-se a importância da educação, das competências da empregabilidade e da filantropia.

Para já, a fundação tem 5 milhões de euros reservados para 1500 bolsas de estudo. A FJN – Fundação José Neves vai focar-se na educação ao longo da vida e quer colocar Portugal como um dos melhores países do mundo ao nível do conhecimento. “Transformar Portugal através da educação orientada para o futuro” é como Neves resume o seu novo projeto. O empreendedor vai financiar esta entidade com dois terços da sua fortuna.