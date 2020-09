ISCTE vai assegurar formação de metade dos participantes no programa UpSkill

O ISCTE vai assegurar a formação de metade dos 500 participantes na primeira edição do programa UpSkill, que pretende formar novos profissionais na área das tecnologias de informação (TI).

Em comunicado, a instituição de ensino superior detalha que a formação arranca na próxima terça, dia 15, com as divididas entre Sintra, numa parceria com a StartUp Sintra, e as instalações do ISCTE em Lisboa. Ao longo de seis meses, os formandos terão acesso a instrução em diversas áreas das TI, tendo também acesso a um estágio em contexto laboral.

“O ISCTE está empenhado neste programa que pretende combater o desemprego e aumentar o nível de qualificação dos portugueses em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), uma área que foi identificada como prioritária dadas as dificuldades que as empresas tecnológicas enfrentam hoje em Portugal para recrutar os programadores de que precisam”, afirma Maria de Lurdes Rodrigues, reitora da instituição de ensino, citada em comunicado.

O programa UpSkill foi apresentado este verão, numa parceria entre a APDC, o IEFP e CCISP, com o objetivo de dar resposta às necessidades do mercado na área da tecnologia e aumentar o nível de formação em Portugal.

O programa destina-se prioritariamente a quem esteja desempregado ou a quem queira tentar uma nova oportunidade de carreira, desde que tenha o 12.º ano de escolaridade. As áreas de formação passam por temas como Java, gestão de plataformas cloud ou programação em plataformas low-code, algumas das competências identificadas nos últimos anos como necessidades do mercado.

Ao longo da formação, os participantes recebem uma bolsa de 635 euros. Após o fim do estágio obrigatório, as empresas que aderiram a este programa comprometem-se a contratar 80% dos formandos, com um salário mínimo de referência na ordem dos 1200 euros.

O programa arranca com uma lista de empresas fundadora composta pela Altran, Axians, OutSystems, Microsoft, Accenture, Amazon Web Services (AWS), CEiiA, Indra, JOYN, IBM, Deloitte, GFI e DXC Technology.

Ao longo dos três próximos anos, o programa tem como objetivo a formação de três mil profissionais na área das tecnologias.