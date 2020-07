Nova SBE abre portas em setembro com ensino presencial e selo Covid Out

Em comunicado, a Nova School of Business & Economics (Nova SBE) e, em particular, a sua formação de executivos, anuncia que recomeçou a passada semana (de 22 a 26 de junho) as atividades presenciais no Campus de Carcavelos, imediatamente após a implementação e aprovação das medidas que permitem, diz a escola, “controlar a transmissão do coronavírus SARS-CoV-2”.

“Depois de vários meses focados na adaptação ao ensino online, a Nova SBE aposta agora num formato de blended learning, isto é, um regime híbrido entre formação online e formação presencial no campus, essencialmente preparado para responder aos novos desafios do contexto de pandemia e pós-pandemia, revalorizando a importância do ensino presencial”, diz o comunicado.

Daniel Traça, Dean da Nova SBE, afirma que os acontecimentos dos últimos meses “obrigaram a repensar a abordagem ao ensino”, assumindo que nunca nada será como era dantes. “Embarcámos, assim, numa transformação digital a par e passo com o resto do mundo, mas continuando a defender e a acreditar no ensino presencial”.

Dessa forma, a Nova SBE aposta na qualidade dos momentos presenciais: “consideramos que é fundamental, mas, ao mesmo, tempo, procurando fazê-lo de uma forma prudente e responsável”. Já a adoção de uma abordagem de blended learning, acrescenta, “é por isso um importante passo dado pela Nova SBE, no sentido de salvaguardar as virtudes insubstituíveis do ensino presencial, bem como de dar um contributo unívoco para a manutenção da qualidade do ensino do nosso país.”

A Nova SBE garante ter todas as condições de segurança, saúde e bem-estar, por isso, “foi desenvolvido um plano de contingência para o Campus de Carcavelos da Nova SBE, aprovado pela Unidade de Saúde Pública de Cascais e em consonância com o Plano de Emergência da Universidade NOVA de Lisboa”.

Paralelamente, foi também atribuído à Nova SBE pelo Grupo ISQ o selo de confiança Covid Out, “que garante aos utilizadores dos espaços do campus a confiança e segurança na sua utilização”, com a Nova SBE a indicar ser “a primeira e única business school em Portugal com este selo”.