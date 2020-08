Nova SBE recebe Patient Innovation Bootcamp a 31 de agosto

Entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro, o campus da universidade Nova SBE em Carcavelos, Lisboa, recebe representantes de 11 países para o Patient Innovation Bootcamp. Ora, trata-se de um programa europeu de inovação e empreendedorismo dirigido a doentes e cuidadores que desenvolveram uma solução inovadora para lidar com uma condição de saúde pessoal.

Depois da fase de inscrições e seleção em que são avaliadas candidaturas de toda a Europa, 11 equipas constituídas por empreendedores de 11 países foram selecionadas para participar no Patient Innovation Bootcamp que envolve sempre a participação de pelo menos um paciente ou cuidador informal, que será o líder empresarial, um líder clínico e um líder técnico. Já as inovações podem incluir desde diagnósticos, dispositivos vestíveis, tele-saúde, telemedicina, big data, apps, registos eletrónicos de saúde, tecnologia da informação em saúde, medicina personalizada, entre outros.

Este programa decorre durante os próximos três meses e as equipas que foram escolhidas têm três semanas de treino intensivo em Lisboa, Barcelona (em e-learning) e por fim, na capital dinamarquesa, Copenhaga. Durante a duração do Bootcamp as equipas serão acompanhadas por cinco mentores com conhecimentos na área de criação de soluções médicas e de introdução dessas soluções no mercado.

Relativamente aos cinco dias que decorrem no nosso país, os escolhidos terão de desenvolver os aspetos médicos, regulatórios e tecnológicos das suas inovações com o apoio de especialistas da Patient Innovation, NOVA Medical School, NOVA School of Business and Economics e Glintt. Ou seja, esta é a fase da validação médica e tecnológica em que é avaliada a adequação problema-solução e solução-mercado, especificamente para o mercado de saúde.

Durante os meses de setembro e outubro, o programa prossegue em parceria com outras instituições de ensino superior e estadas em Barcelona e Copenhaga.

Para obter mais informações sobre a programação deste evento, que decorrerá durante 31 de agosto a 4 de setembro no campus da Nova SBE em Carcavelos, pode consultar no site.

O Patient Innovation Bootcamp é organizado por um consórcio europeu que envolve instituições portuguesas, espanholas, dinamarquesas e suecas, incluindo a NovaSBE, Copenhagen Business School, IESE Business School, Imperial College, Lund University e a Patient Innovation, entre outros.