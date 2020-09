Oficial: Católica é a primeira privada a ter Medicina

A notícia chegou ao virar do dia num tweet da reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil: a universidade será a primeira privada a contar com um curso de Medicina.

Curso de Medicina da Universidade Católica acaba de ser acreditado pela A3ES. Um grande dia para o Ensino Superior e para o sistema científico nacional. #MedicinaUCP — Isabel Capeloa Gil (@CapeloaGil) September 1, 2020

Há já algum tempo que aquela escola tentava incluir esta oferta – até agora exclusivamente pública – nos seus cursos, tendo mesmo visto rejeitada a sua proposta chumbada, inclusive no recurso dirigido à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, em fevereiro deste ano.

Na sequência dessa decisão, a Católica decidiu submeter à agência nova proposta, cujo prazo de decisão terminava no final de junho, mas acabou por se atrasar devido à pandemia. Agora, vem a luz verde da agência, tornando a Católica na primeira universidade privada em Portugal a oferecer uma licenciatura em Medicina.

Recorde-se que há cerca de um mês o governo já assumira esta possibilidade, depois de as faculdades de Medicina terem recusado a possibilidade de abrir mais vagas nos seus cursos. “Esta é uma área fortemente condicionada por mecanismos, procedimentos e pressões corporativas a que temos de nos deixar de vincular em Portugal”, afirmou então o ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor. “Não é com corporativismos e com o fecho da prática da Medicina que vamos conseguir evoluir, sublinhou o responsável político, apesar de “não reconhecer quaisquer constrangimentos corporativos que possam ser razoáveis nesta área”. E insistiu que é necessário “trabalhar na criação de novos cursos e no aumento de vagas” em Medicina.

É o que agora se vai concretizar, apesar da oposição também do bastonário dos Médicos. Em reação às declarações do ministro, o representante daquela classe lamentou as pressões brutais levadas a cabo pelo governo. “Nada tenho contra a formação de qualidade e se é feita no setor público ou no setor privado. Aquilo que o ministro fez – e que não está correto e antigamente era impossível – foi pressionar de forma brutal a sua própria agência, a A3ES, para que esta aprove os novos cursos de Medicina. E isto não está bem”, sublinhou, acrescentando que “o ministro sabia que as escolas médicas não têm mais capacidade”.

No próximo ano letivo, entre as 52 129 vagas abertas para o ensino superior (mais 561 do que no ano passado), há 1523 em cursos de Medicina. Quando a licenciatura da Católica arrancar, essa oferta deverá começar a crescer com alguma expressão.