Portugal coloca 1211 milhões de euros em dívida de longo prazo

O tesouro português foi hoje ao mercado em duas emissões de obrigações do tesouro, a 10 e 25 anos. Na emissão a dez anos foram colocados 964 milhões de euros, a uma taxa de 0,329% e a procura superou a oferta em 2,19 vezes. A 25 anos, foram colocados 247 milhões de euros a 1,045%, com a procura a superar a oferta em 3,41 vezes. No total o IGCP colocou 1211 milhões de euros.

Filipe Silva, do Banco Carregosa, sublinha que “o risco de Portugal tem estado estável nos últimos meses, o que se reflete nas taxas que estamos a pagar nos leilões de mais longo prazo. No leilão a 10 anos, quando comparado com o último leilão realizado em agosto, a yield desceu de 0,336% para 0,329%”.

O sucesso das emissões, acrescenta, “está diretamente ligado aos apoios do Banco Central Europeu para evitar uma severa recessão na Europa, derivada do impacto que a covid-19 está a ter nas diferentes economias. Será preciso esperar mais alguns meses para perceber se as medidas que cada governo está a adotar para estimular a economia, serão suficientes para preservar e conseguir criar emprego”.

“Face a esta massiva injeção de liquidez nos mercados, tem sido possível a Portugal conseguir renovar as suas linhas de financiamento com taxas muito baixas e para prazos mais curtos negativas, o que tem um efeito muito positivo na pressão que o custo do serviço da dívida tem nas contas públicas”, diz o economista do Banco Carregosa.