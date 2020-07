Programa de formação UpSkill arranca com 500 vagas de emprego nas TI

O Programa UpSkill – Digital Skills & Jobs arranca com 13 empresas fundadoras, que se disponibilizam a contratar até 80% dos formandos. A cerimónia de contratualização decorreu esta sexta, em Lisboa, no Teatro Thalia.

Desenvolvido em parceria com a APDC, IEFP e CCISP, este programa tem como objetivo dar resposta às necessidades do mercado na área da tecnologia e aumentar o nível de formação em Portugal. As inscrições já estão abertas e, de acordo com Rogério Carapuça, da APDC, até esta quinta-feira tinham sido validadas 2650 candidaturas.

O programa destina-se prioritariamente a quem esteja desempregado ou a quem queira tentar uma nova oportunidade de carreira. O objetivo passa pela qualificação de recursos humanos para áreas como a Java, gestão de plataformas cloud ou programação em plataformas low-code, algumas das competências identificadas como necessidades do mercado.

Através de acordos com entidades formadoras, como os Institutos Politécnicos de vários pontos do país e o ISCTE, os formandos vão receber formação intensiva, ao longo de seis meses, em várias áreas das tecnologias de informação. As formações disponíveis variam consoante a localização geográfica (Braga, Castelo Branco, Guarda, Santarém/Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal ou Viseu), sendo que é em Lisboa e Porto que é disponibilizada a maioria das formações.

Após esse tempo de formação, segue-se um período de formação ao longo de três meses, já em contexto laboral. O programa arranca com uma lista de empresas fundadora composta pela Altran, Axians, OutSystems, Microsoft, Accenture, Amazon Web Services (AWS), CEiiA, Indra, JOYN, IBM, Deloitte, GFI e DXC Technology.

Ao longo dos três próximos anos, o objetivo deste programa passa pela formação de três mil pessoas.