Empregadores em lay-off podem avançar com rescisões por mútuo acordo

As empresas que estejam abrangidas pelos apoios disponibilizados para enfrentar a pandemia, como é o caso do lay-off, estão autorizadas a avançar com rescisões por acordo por motivos de despedimento coletivo ou extinção do posto de trabalho, avança o Negócios.

Embora as empresas abrangidas pelos apoios não possam avançar para despedimentos coletivos ou por extinção do posto de trabalho, o gabinete de Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, aponta que será permitido às empresas avançar para rescisões por mútuo acordo pelos mesmos motivos.

O jornal aponta ainda que os trabalhadores nestas situações ficam com o subsídio de desemprego assegurado, ainda que com limites de “quotas”.