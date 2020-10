Famalicão, Trofa e Portalegre têm 290 vagas para indústria automóvel

Há 290 vagas disponíveis na indústria automóvel portuguesa. Na próxima quinta-feira, 8 de outubro, vão decorrer duas ações para contratar pessoal para os concelhos de Vila Nova de Famalicão, Trofa e Portalegre. A iniciativa está a ser organizada pela empresa de recursos humanos Multitempo.

As duas ações de recrutamento vão decorrer online e com inscrição prévia até terça-feira, 6 de outubro.

Para Famalicão e Trofa há 250 vagas disponíveis para fábricas multinacionais. Os candidatos devem ter o 12.º ano completo ou com inscrição, carta de condução e meio de transporte próprio, flexibilidade de horário para trabalhar em turnos rotativos à semana e ao fim de semana. As inscrições são feitas através desta página.

No caso de Portalegre, serão preenchidos 40 lugares. Os candidatos devem ter, no mínimo, o 9.º ano, flexibilidade de horário para trabalhar em turnos rotativos, de segunda a sexta-feira, e idealmente meio de transporte próprio. As funções dos candidatos escolhidos passam pela produção de tubagens e verificação do produto final para expedição. As inscrições podem ser feitas através desta página.

A empresa portuguesa de recursos humanos Multitempo, que está a celebrar 25 anos de existência, realiza na próxima semana, no dia 8 de outubro, duas novas ações de recrutamento virtuais para responder a necessidades de contratação no setor automóvel, nas regiões do Alto Alentejo e do Norte de Portugal.

