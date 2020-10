Governo estuda indexar aumento do salário mínimo à produtividade

A pandemia de covid-19 está a ter fortes efeitos na economia e os patrões já se mostraram contra a subida do salário mínimo nacional (SMN). O Jornal Económico avança esta sexta-feira, 2 de outubro, que o governo está a estudar a possibilidade de vir a aumentar o salário mínimo nacional tendo por base a produtividade e a inflação.

Segundo o jornal, a fórmula de cálculo iria permitir justificar um aumento salarial mais expressivo no próximo ano e ir ao encontro das reivindicações dos partidos à esquerda do PS. Tendo por base esta fórmula de cálculo, e segundo diz o Económico, o aumento do SMN poderá rondar os 10 e os 21 euros.

Têm sido várias as vozes que têm se mostrado contra a subida do salário mínimo nas atuais condições económicas de Portugal. Ainda no passado sábado, em entrevista ao Dinheiro Vivo, Pedro Ferraz da Costa, empresário e presidente do Fórum para a Competitividade, dizia que “neste momento é uma ideia criminosa”, subir o salário mínimo.

“Temos uma percentagem muito elevada da população ativa com níveis de escolaridade baixíssimos, uma vergonha no confronto com outros países europeus (e que também não se mudou nos últimos 40 anos) e muitas pessoas se perderem o emprego que têm vão ter grande dificuldade em encontrar onde possam trabalhar validamente. Se começamos a tornar mais difícil ainda a subsistência de empregos pouco produtivos, vamos perdê-los e não sei que alternativa há – isso vai cair sobre a Segurança Social. Acho extraordinário que o ministro das Finanças, não sei se por ter andado pelo Conselho Económico e Social, tenha vindo com essa ideia. Normalmente, em todos os disparates a que assistimos nos últimos anos, o ministro das Finanças era uma voz de bom senso e que chamava a atenção para algumas realidades da vida. Este deu um arzinho da sua graça mas ao contrário. Vamos ver como consegue agora recuar”, acrescentava.

Em meados de setembro, o governo mantinha o objetivo de fazer chegar o salário mínimo nacional (SMN) aos 750 euros, até ao final da legislatura, mas deixava cair a referência a atualizações anuais. “Revalorizar o salário mínimo nacional com o objetivo de o aumentar, progressivamente, até 2023. Deste modo, o Governo pretende aumentar os 635 euros atribuídos em 2020 para 750 euros em 2023”, lê-se nas Grandes Opções do Plano 2021-2023 (GOP 2021-2023) a que o Dinheiro Vivo teve acesso. Ou seja, uma atualização de 18% face ao valor atual em vigor desde o início do ano.