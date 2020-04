Governo ultima plano de ajuda à comunicação social

Não é de hoje que o setor da comunicação social enfrenta dificuldades em Portugal. Contudo, a pandemia de covid-19 veio agravar a situação e, por isso, e depois de vários apelos, o governo está a ultimar um plano para ajudar os órgãos de comunicação social.

O Jornal de Negócios avança esta quinta-feira que o pacote de medidas de ajuda está a ser ultimado e deverá ser apresentado ainda esta semana. O Ministério da Cultura, que tutela o setor, está a finalizar os detalhes técnicos do plano nomeadamente o período de referência da quebra da faturação, o indexante dos apoios e a forma de repartição das ajudas.

Mas o que estará em cima da mesa pode não ir ao encontro das necessidades reais de alguns grupos. Afonso Camões, administrador da Global Media (grupo que tem títulos como DN, JN, Dinheiro Vivo e TSF) diz ao Negócios que o que está em cima da mesa do Governo é um plano que tem por base a quebra da receita publicitária. O que leva o administrador da Global Media a notar que: “o pacote, como está neste momento, é feito à medida das televisões porque não tem em conta a circulação dos jornais e revistas, os meios mais prejudicados com a crise que estamos a viver”.

Luís Santana, administrador da Cofina (grupo que detém marcas como o Jornal de Negócios, Correio da Manhã e Record), considerou que dar o benefício à perda de receita publicitária “é muito preocupante para os meios em geral e para a imprensa escrita em particular”.

Desde que foi declarado o Estado de Emergência, escreve o Jornal de Negócios, que cita dados da distribuidora Vasp, as receitas das vendas em banca caíram cerca de 50% devido ao encerramento de cerca de 25% dos postos de venda.

Luís Nazaré, da Plataforma de Media Privados (PMP) que reúne os grupos Cofina, Global Media Group, Impresa, Media Capital, Público e Renascença Multimédia, indiciou ao Jornal de Negócios que empresas de comunicação social viram a faturação cair entre 40 a 60% nas últimas semanas em termos agregados. E que esta situação para a imprensa escrita é “uma crise dentro de outra crise”. Por outro lado, nota, “já existem dados suficientes para afirmar que as subscrições digitais estão a aumentar, porque as pessoas estão mais em casa e precisam de informação”.

No passado dia 25 de março, o Dinheiro Vivo avançava que a Plataforma de Media Privados já tinha entregado ao Governo uma proposta para mitigar os efeitos do surto do Covid-19. Redução da TSU, moratória das obrigações bancárias, revisão em baixa de spreads bancários e criação de linhas de crédito, a tributação das plataformas globais presentes no mercado português, bem como a flexibilização dos regimes de manutenção dos postos de trabalho e lay-off são algumas das medidas apresentadas pelos grupos de media privados, de acordo com o documento a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

“Os impactos agudos da crise Covid-19 sobre as receitas das empresas de media e as extraordinárias dificuldades que atravessam em toda a sua cadeia de valor impõem a adoção de medidas específicas de mitigação dos tremendos efeitos negativos a que se veem sujeitas, sob pena de a sua própria sobrevivência ficar em risco”, alertava na altura a PMP.