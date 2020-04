PAN quer entregas de encomendas por correio gratuitas para doentes e idosos

O PAN apresentou uma proposta de alteração ao diploma do Governo sobre a notificação postal, para garantir a gratuitidade da entrega de encomendas de farmácia ou produtos ortopédicos a idosos ou pessoas infetadas com o novo coronavírus.

A proposta, que deu hoje entrada na Assembleia da República, pretende que a lei estabeleça “um regime excecional e temporário quanto às formalidades da citação e da notificação postal previstas nas leis processuais e procedimentais e quanto aos serviços de envio de encomendas postais, atendendo à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e à doença covid-19”.

O novo ponto, relativo ao regime excecional de encomendas, prevê que passem a ser gratuitos os envios provenientes de alguma “farmácia, local de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica, estabelecimento de produtos médicos e ortopédicos, oculista, estabelecimento de produtos naturais e dietéticos ou estabelecimento de venda de alimentos para animais de companhia”.

A gratuitidade abrange destinatários doentes com covid-19 ou em vigilância ativa, maiores de 65 anos, pessoas imunodeprimidas, com doenças crónicas ou consideradas doentes de risco, como “os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos”, refere o PAN.

De acordo com a proposta do partido, cabe ao ICP – Autoridade Nacional de Comunicações garantir que isto é posto em prática “no prazo de cinco dias a contar da entrada em vigor da presente lei”.

Se for aprovada, o PAN quer que esta exceção vigore até “à cessação da situação excecional de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2”.

A proposta de lei do Governo prevê a suspensão das assinaturas aquando da entrega de correio registado, sendo substituídas pela identificação verbal do recetor, e pela recolha do número de identificação.

Caso alguém se recuse a fornecer estes dados, “o distribuidor do serviço postal lavra nota do incidente na carta ou aviso de receção e devolve-o à entidade remetente”, e a pessoa é notificada.

O Governo aponta também que “as citações e notificações realizadas através de remessa de carta registada com aviso de receção consideram-se efetuadas na data em que for recolhido o número de cartão de cidadão, ou de qualquer outro meio legal de identificação”.