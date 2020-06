Pandemia tirou emprego a 19% das famílias

Quase um quinto dos agregados familiares em Portugal (19,2%) terá visto pelo menos um dos seus membros perder o emprego com a pandemia. Esta é a conclusão do barómetro da Intercampus para o Jornal de Negócios.

Outra das questões deste barómetro tinha a ver com os rendimentos. Mais de metade das pessoas (53,9%) diz que o próprio ou alguém do seu agregado perdeu rendimentos. Os motivos que justificam a perda de rendimentos mas às situações de desemprego pode juntar-se o lay-off simplificado, regime ao qual várias empresas recorreram.

As perspectivas para o futuro a curto prazo não são muito animadoras. De acordo com o Jornal de Negócios, a maioria dos portugueses tem pouca esperança na evolução da situação nos próximos 12 meses: quase metade (49,7%) acha que a situação económica do país vai estar “pior” daqui a um ano e mais de um quarto (22,5%) entende que vai estar “igual”, embora também haja uma fatia relevante de “otimistas”, com mais de um quarto (21%) a responder que vai estar “melhor”.