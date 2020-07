Portugal termina maio com menos quase 105 mil pessoas empregadas

Portugal durante todo o mês de abril esteve em Estado de Emergência, o que levou a que uma parte da população tenha estado em teletrabalho e também em confinamento. Em março, o início da pandemia de covid-19 na Europa e em Portugal, o governo lançou medidas de apoio ao emprego, nomeadamente o regime de lay-off simplificado, mas ainda assim, a população empregada diminuiu tanto em abril como em maio.

Em abril, e de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a população empregada era de 4 751,5 mil pessoas, ou seja, menos 60,9 mil pessoas que em março (menos 1,3%). Se compararmos com abril de 2019, a queda é de 87,5 mil pessoas (menos 1,8%).

A evolução em maio seguiu a mesma tendência. No quinto mês de 2020 – com o País em Estado de Calamidade e com o teletrabalho ainda obrigatório nos casos em que era possível – a população que tinha trabalho continuou a diminuir: menos 104, 9 mil pessoas. Ou seja, a estimativa provisória da população empregada, divulgada esta quarta-feira pelo gabinete de estatística, aponta que em maio existiam 4 646,6 mil pessoas empregadas, o que se traduz num decréscimo de 2,2% (104,9 mil) face a abril. Em termos homólogos, a quebra é de 4% – isto é, menos 192,6 mil pessoas empregadas em maio deste ano face ao mesmo mês de 2019.

No que diz respeito a população desempregada, o INE indica que, em abril deste ano, a população desempregada foi estimada em 318,8 mil pessoas, mais 0,5%, ou 1,6 mil pessoas em relação a março de 2020. A taxa de desemprego nesse mês foi de 6,3%, o que representa uma subida de 0,1 pontos percentuais em relação à do mês anterior.

Em maio, a estimativa provisória é de 267,9 mil pessoas desempregadas, o que significa que a população desempregada “registou uma diminuição de 16,0% (50,9 mil) em relação ao mês anterior, de 19,2% (63,7 mil) relativamente a três meses antes e de 21,9% (75,2 mil) por comparação com o período homólogo de 2019”.

“A estimativa provisória da taxa de desemprego de maio de 2020 foi 5,5%, inferior em 0,8 pontos percentuais à do mês precedente, em 0,9 pontos percentuais à de três meses antes e em 1,1 pontos percentuais à do mês homólogo de 2019. A taxa de desemprego dos jovens foi estimada em 19,5%, a que corresponde uma diminuição de 1,1 pontos percentuais relativamente à taxa de abril de 2020. Já a taxa de desemprego dos adultos foi estimada em 4,5% e diminuiu 0,8 pontos percentuais em relação ao mês anterior”.

Melhoria ligeira na situação das empresas na segunda metade de junho

O INE divulgou também esta quarta-feira a evolução das empresas devido à pandemia. E na segunda quinzena de junho, a percentagem de firmas a trabalhar foi de 96%, mais um ponto percentual que na primeira metade de junho. O setor do alojamento e restauração esteve em destaque, com a percentagem a subir 5 pontos percentuais, fixando-se nos 82%.

Durante o segundo trimestre, os efeitos da pandemia fizeram sentir-se na sua totalidade: abril foi o mês em que o País esteve em Estado de Emergência, com a economia praticamente paralisada na totalidade, e em maio com o Estado de Calamidade, algumas restrições começaram a ser levantadas, nomeadamente ao nível do comércio. Em junho, o desconfinamento foi já mais significativo com várias atividades, como o caso da hotelaria a retomar gradualmente a sua atividade (tinha encerrado devido à falta de procura).

“Comparando os resultados ao longo do segundo trimestre, a melhoria é mais notória, com a percentagem de empresas em funcionamento a aumentar de 83% em abril para 96% em junho. Face à situação que seria expectável sem pandemia, 66% das empresas reportaram um impacto negativo no volume de negócios (compara com 68% na quinzena anterior)”, pode ler-se no destaque do INE.

O gabinete de estatística explica ainda que os setores do Alojamento e restauração e o dos transportes e armazenagem “foram os setores com mais empresas a reportarem reduções no volume de negócios (87% e 80%, respetivamente)”.

“Ao longo do segundo trimestre, a percentagem de empresas respondentes com redução no volume de negócios, face à situação expectável sem pandemia, decresceu de 80% em abril para 67% em junho”.