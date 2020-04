Terceiro período arranca com ensino à distância até ao 9º ano

A decisão estava prometida para esta quinta-feira. O Governo decidiu manter as escolas fechadas para o ensino até ao 9º ano. Para o ensino secundário ainda não há decisão, apenas que o calendário de exames será adiado.

“Não teremos aulas presenciais para o nono ano até ao final do ano letivo, sem exames nem provas de aferição”, anunciou o primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira, dia 09 de abril.

O terceiro período vai arrancar no dia 14, como habitualmente, mas com aulas à distância para os alunos do primeiro ciclo do ensino básico. As atividades letivas serão dadas através da RTP Memória, “por blocos” todos os dias da semana e começam no próximo dia 20 de abril.

Para os alunos que frequentam o ensino secundário, ainda não há decisão sobre as aulas presenciais. “Se o mês abril correr como queremos que corra, então poderíamos reabrir no início de maio”, adiantou António Costa.

“No que diz respeito ao ensino secundário, havendo menores possibilidades de recuperação futura e sendo anos decisivos para a conclusão de um já longo processo educativo para acesso ao ensino superior ou ingressar na vida ativa, é particularmente importante que ainda possamos retomar as atividades letivas presenciais, tanto mais que é tal a diversidade de disciplinas que não podemos recorrer ao apoio da transmissão televisiva”, começou por indicar o primeiro-ministro.

“Contudo, hoje, ainda não é possível tomar essa decisão e iremos continuar a acompanhar a evolução da situação”, frisou.

António Costa explicou que, para dar tempo e “não perder a oportunidade de podermos retomar estas atividades presenciais, o calendário de exames do 11º e do 12º anos é adiado, decorrendo a primeira fase entre 6 e 23 de julho e a segunda fase entre 1 e 7 de setembro”, adiantou, apontando para dois planos. “Aquele que preferimos, de poder retomar parcialmente as aulas presencias do 11º e do 12º durante o mês de maio, sem excluir, como plano B, termos de prosseguir exclusivamente o ano letivo com ensino à distância, se a evolução da pandemia assim o exigir”, afirmou.

Desde 16 de março que todos os estabelecimentos de ensino, desde creches a universidades e institutos politécnicos, estão encerrados para conter a propagação do novo coronavírus, que já infetou mais de 13 mil pessoas em Portugal.

A medida esteve nos últimos dias a ser reavaliada e o Governo anuncia esta quinta-feira se vai manter a suspensão das aulas durante o terceiro período que, para a maioria dos alunos do ensino básico e secundário, começariam na próxima segunda-feira.

Em atualização