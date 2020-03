Viveiros deitam fora milhões de euros em flores. Algarve e Montijo sofrem mais

“Todos os dias estão a ser postos ao lixo 500 mil pés de flores de corte. São 150 mil euros por dia, em preços à produção”, descreve Vítor Araújo, presidente Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais, uma situação que está a afetar sobretudo a zona do Montijo, onde são produzidas cerca de 80% das flores de corte em Portugal.

“Estamos completamente desesperados. A situação é gravíssima”, exaspera Eduardo Martins, um dos vice-presidentes da associação. “Conseguimos que o nosso setor continuasse aberto, mas só vamos às estufas para pôr flores no lixo. Não estamos a vender”, completa Vítor Araújo.

“No caso das flores de corte (rosas, cravos, tulipas, gerberas, por exemplo) já tínhamos conseguido diminuir a importação em 20% e estávamos a exportar mais 10%, quando tudo isto acontece, num setor que emprega muita mão de obra o ano inteiro”, assinala o presidente da associação, especificando que, só no Montijo, há 30 empresas, que dão trabalho a cerca de mil pessoas.

A melhor época foi-se

No Algarve, há outro foco de perdas, neste caso, de flores ornamentais (malmequeres, petúnias, margaridas). Apenas cinco grandes viveiros – Bayflor, Citrina, Flores Pendulares, Monterosa e Viplant – estimam um prejuízo de 14 milhões de euros, desde 9 de março a 30 de maio, revela Eduardo Martins.

Segundo nota, estas cinco explorações empregam 500 pessoas e, juntas, faturam 30 milhões de euros. Cerca de 75% da produção é exportada, sobretudo para países agora com o mercado completamente fechado, como França, Alemanha e Espanha.

“Toda a produção de plantas de vaso que ficam prontas para vender nos meses de março, abril e maio, a época mais importante do ano para este tipo de plantas, vai tudo para a compostagem. O que não se vende agora, não se pode guardar nem adiar. Não é um bem essencial e compreendemos isso, mas temos de continuar a pagar salários”, alerta o dirigente associativo.

No caso da sua exploração, dá emprego a 180 pessoas e prevê perder 2,8 milhões de euros. “Mas tenho de manter os empregos, porque já estamos a preparar as plantas para o verão, o outono, inverno e até os jasmins da primavera do próximo ano, só que toda a despesa com as flores desta época não originou qualquer receita e temos de pagar os salários. Vou ter de ir à banca, quando já tinha investimentos em vista”, explica.

Face à realidade que o setor enfrenta, a associação já pediu ao Governo uma linha de apoio a fundo perdido para cobrir as perdas, a possibilidade de renegociação dos pagamentos do crédito aos bancos, apoios à tesouraria, a isenção da taxa social única, o perdão do IRC de 2019 e um lay-off simples e rápido.