Alexandre Fonseca, CEO da Altice © Filipe Amorim/Global Imagens

"A destruição de valor que a atual postura regulatória está a gerar é de tremenda gravidade, pondo em causa não apenas a sustentabilidade do setor das comunicações e o investimento desta indústria no país, mas também colocando sérios riscos na capacidade de inovação, no emprego e no posicionamento de Portugal na Europa, numa área tão relevante para o futuro e competitividade da nossa economia", considera Alexandre Fonseca, CEO da Altice.

O alerta do gestor surge no momento em que a operadora apresenta as suas contas de 2020, ano em que regista uma subida de 0,5% das receitas, para 2.121,2 milhões de euros, e investiu 465,7 milhões de euros, mais 6,9% do que no ano anterior.

"O rigor financeiro, a capacidade de adaptação, a agilidade e resiliência permitiram manter o ritmo de crescimento ao longo de 2020. No entanto, para dar continuidade ao nosso compromisso com o país de ser o motor de bem-estar da sociedade, da transformação digital e do desenvolvimento da economia através da inovação, do investimento e do desenvolvimento tecnológico sustentável, precisamos de ir ainda mais longe", diz Alexandre Fonseca, citado em comunicado.

"Agudiza-se um contexto manifestamente difícil, diretamente relacionado com o ambiente regulatório adverso, hostil e imprevisível imposto pela Anacom, resultando em profundas alterações no mercado, causadas pelos benefícios injustificados aos novos entrantes e pelo desequilíbrio artificial de mercado daí resultante, com consequências imprevisíveis para o setor, para os clientes e para a economia em geral", reforça, numa referência ao leilão do 5G, ainda em curso.

"Estão igualmente em causa a manutenção dos nossos compromissos com o país na inovação e investimento, os fundamentais investimentos no 5G, a melhoria da qualidade e alcance das nossas redes, ou ainda o âmbito dos serviços disponibilizados às famílias e empresas nacionais", alerta Alexandre Fonseca.