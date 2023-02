Benjamin Dickgiesser é o novo administrador financeiro do novobanco

© Paulo Spranger /Global Imagens

O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) do Novo Banco escolheu Benjamin Dickgiesser para assumir o lugar de chief financial officer do novobanco até 2025. O lugar estava vago desde que Leigh Bartlett deixou o cargo no final do ano passado.

"Com um Master in Science na University College London e mais de 15 anos de experiência em mercados financeiros, Benjamin Dickgiesser trabalhou em instituições financeiras do Grupo Citigroup´s Investment Banking, em Londres, e na Lone Star Europe Acquisitions LLP. Mais recentemente tem desempenhado funções de Managing Director da Hudson Advisors Portugal", no âmbito da qual exerceu "funções de suporte a aquisições e gestão dos investimentos da Lone Star Fund´s European Investments em instituições financeiras, e como membro do CGS do novobanco", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na mesma nota, o banco liderado por Mark Bourke justifica a escolha do gestor pela "experiência e conhecimento significativo do mercado e do sistema financeiro português, adquirido nos últimos cinco anos", além do conhecimento da estratégia do novobanco e do mercado de capitais.

O novobanco aguarda agora que as autoridades reguladoras confirmem a escolha, depois da análise de fit & proper.