Cerca de seis em cada 10 adultos jogam nos telemóveis e ouvem anúncios

Cerca de seis em cada 10 adultos jogam habitualmente nos seus telemóveis, segundo um estudo da Adsmovil, soluções de publicidade digital​​. Esta dimensão do mercado está a impulsionar a adoção de novos formatos no segmento de gaming (jogos, tradução livre), neste caso os anúncios de áudio. Os mobile gamers (jogadores de telemóvel, tradução livre), atualmente, são a segunda maior audiência digital do mundo, revela a empresa.

Segundo a Adsmovil, os áudios de anúncios nos jogos são um dos novos formatos que tem registado um maior crescimento e que não impede a experiência de jogo para os utilizadores. Este tipo de anúncio é difundido através de um formato display enquanto o utilizador joga. Além do mais, através dos algoritmos, é garantido que os anúncios sejam ouvidos e mais de 65% dos dispositivos têm o áudio ligado durante o jogo, lê-se na mesma nota.

O formato audio in-game regista valores acima da média no formato display. Entre eles está o llsten through rate (LTR), a taxa de reprodução na íntegra do anúncio áudio face ao total de difusão, que é superior a 75%. Deste modo, este formato regista taxas de cliques (CTR) superiores a 1%, explica Adsmovil.

Este tipo de anúncios são 100% seguros, respeitam os interesses dos utilizadores e estão alinhados com os parâmetros de qualidade exigidos pelos anunciantes e a restante indústria de marketing digital, reforça a empresa elencando os benefícios.

O Country Manager da Adsmovil em Portugal, Pedro Sousa, explica que "a chegada destes novos formatos ao setor do mobile gaming revela a maturidade do canal e oferece uma variedade de oportunidades para que as marcas cheguem à audiência-alvo com a mensagem adequada e no melhor momento do dia. Cerca de 44% das pessoas passam 9 horas ou mais por semana a jogar nos seus dispositivos móveis e 89% referem que é um momento positivo e de boa disposição".