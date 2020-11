CTT reabre em Alcoutim. É a 22ª estação das 33 encerradas

Estação dos CTT (Miguel Pereira/Global Imagens) © Miguel Pereira/Global Imagens

Os CTT vão reabrir a estação de Alcoutim, no distrito de Faro, na próxima segunda-feira, 16 de novembro. É a 22ª estação das 33 em sede de concelho encerradas a voltar a abrir portas. O atual contrato de concessão do serviço postal universal, assegurado pelos CTT, chega ao fim este ano.

A estação de Alcoutim irá reabrir no mesmo local onde funcionava anteriormente, na Rua Dom Sancho II, nº 12, em Alcoutim, e estará aberta nos dias úteis das 09h às 12h30 e das 14h00 às 17h30, informa os CTT.

"Esta é a 22ª Loja em sede de concelho a ser reaberta, no âmbito do compromisso público dos CTT de reabrir Lojas únicas em sede de concelho, tendo em vista o reforço da elevada proximidade às populações e da capilaridade da rede, não procedendo, como já foi tornado público, a novos encerramentos", relembra o operador postal.

A inexistência de estações CTT em 33 sede de concelho provocou um alerta da Anacom, que anunciava ainda para o fecho de outras 15 estações. Mais tarde, o Governo referiu que, no próximo contrato de concessão a ser negociado, iria ser exigido uma estação em cada sede de concelho, e que o serviço não fosse prestado apenas por um posto de correio parceiro.

"Até ao momento da reabertura, as populações têm em cada local um posto de correio que presta todos os serviços do serviço público universal e ainda o pagamento de vales de pensões e faturas", lembra os CTT.

No Parlamento, João Bento, o novo CEO, anunciou a reabertura e a suspensão de novos encerramentos. Das 33 fechadas faltam reabrir 11, ainda sem data.

"Os CTT informam que não existe um cronograma definido para a reabertura de lojas CTT, dado que é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas para que se efetue a reabertura. Desde logo, o espaço, os recursos humanos envolvidos, a relação existente com os parceiros e autarquias e as oportunidades em cada uma das localidades", informa.

O atual contrato de concessão do serviço postal universal, assegurado pelos CTT, chega ao fim este ano, tendo já a tutela indicado no Parlamento que deverá prorrogar o atual contrato, sendo lançado quão breve quanto possível um novo concurso.