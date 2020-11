CTT reabrem estação de Arraiolos. É a 23ª a reabrir das 33 encerradas

Estação dos CTT (Miguel Pereira/Global Imagens) © Miguel Pereira/Global Imagens

Os CTT vão reabrir na próxima quinta-feira a estação dos Correios de Arraiolos. É a 23ª estação CTT das 33 encerradas em sede de concelho. Faltam reabrir 10 estações de correio em sede de concelho.

A Loja CTT de Arraiolos, no distrito de Évora, reabre a 26 de novembro, na Rua Lima e Brito, nº 29, em Arraiolos, funcionando nos dias úteis das 09h às 12h30 e das 14h às 17h30.

"Esta é a 23ª Loja em sede de concelho a ser reaberta, no âmbito do compromisso público dos CTT de reabrir Lojas únicas em sede de concelho, tendo em vista o reforço da elevada proximidade às populações e da capilaridade da rede, não procedendo, como já foi tornado público, a novos encerramentos", refere os CTT.

A promessa de reabertura foi feita pelo atual CEO dos CTT, João Bento, no Parlamento, depois de a Anacom ter alertado para o tema, tendo ainda o regulador alertado para a intenção de que a companhia se preparava para fechar 15 novas estações, o que João Bento travou.

A situação levou mesmo a tutela, o ministério das Infraestruturas, a referir que no próximo contrato de concessão, teria de ficar garantido que em cada sede de concelho teria de haver pelo menos uma estação CTT a prestar o serviço postal. O atual contrato de concessão dos CTT, para o serviço postal universal termina este ano. O Governo já anunciou que o contrato será prorrogado e realizado um concurso público o mais breve possível.

Atualmente, nos locais onde não há estação CTT o serviço postal é assegurado por um posto de correio parceiro "que presta todos os serviços do serviço público universal e ainda o pagamento de vales de pensões e faturas", destaca o operador postal.

"Não existe um cronograma definido para a reabertura de lojas CTT, dado que é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas para que se efetue a reabertura. Desde logo, o espaço, os recursos humanos envolvidos, a relação existente com os parceiros e autarquias e as oportunidades em cada uma das localidades", reforça a empresa.