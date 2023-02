 CVLabs Lisboa inaugura na próxima semana e quer ajudar startups a crescer

© DR

O grupo suíço Crypto Valley Venture Capital (CVVC) vai inaugurar, na próxima semana, o CVLabs Lisboa, um espaço dedicado à investigação, criação, divulgação e manutenção de um ecossistema web3, que visa a realização de eventos, aceleração de startups e a criação de parcerias e patrocínios.

"A vinda da CVLabs para Portugal poderá mudar a vida de muita gente na área da tecnologia. Em todos os países que nos encontramos, formamos relações com os governos, com as universidades, e, claro, com as empresas do sector WEB3 para criar e ajudar com as melhores condições possíveis o novo talento emergente dos nossos jovens", explica a venture capital em comunicado.

A inauguração acontecerá no próximo dia 23 de fevereiro e contará com um painel de debate sob o mote "WEB3 em Portugal", moderado por Pedro Cerdeira, professor na Universidade Católica. Da discussão fará ainda parte David Branch, chairman da Consensus Capital family office, Erin Taylor, managing director da Sovereign Digital, Pedro Oliveira CEO da Startup Talent Protocol, Olaf Hannemann CIO da CVVC e João Gonçalves Pereira.

O programa global de aceleração da CVVC conta atualmente com mais de 150 mentores e 250 empresas, entre as quais a Google, a PWC, a GSR, a Certik e a Lukka.