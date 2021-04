Daily Day com loja renovada e duplicada no centro do Porto

Filipe Prata assume que a produção de máscaras sociais ajudou a salvar o negócio da Daily Day e pretende continuar a apostar nelas como artigo de moda © Igor Martins / Global Imagens

A Daily Day, a marca de moda da têxtil LaGofra, abriu nesta semana, com a terceira fase do desconfinamento, a sua renovada loja própria no centro do Porto. Um espaço de quase 100 metros quadrados, no Centro Comercial Bombarda. Praticamente o dobro do que aí existia no início do ano, quando o segundo confinamento foi decretado, e que pretende ser a montra dos artigos Daily Day, desde o vestuário aos têxteis-lar, passando pelos artigos para casa, acessórios de moda e máscaras sociais. Com 60 trabalhadores, o grupo fechou 2020 com uma faturação global de 3,5 milhões de euros, mais do dobro do que no ano anterior. Previsões para 2021 é que Filipe Prata, responsável da empresa, não se atreve a quantificar: "O ano está muito delicado, enquanto a Europa permanencer "fechada" não consigo planear a longo prazo", sublinha.

Grande parte do crescimento de 2020 foi sustentado nas máscaras sociais, mas a Daily Day foi procurando, sobretudo a partir do verão, lançar novos produtos, diversificando a sua oferta. Um dos exemplos é a coleção de vestuário de lazer, com peças de malha, e que tem vindo a registar grande aceitação junto dos clientes, sobretudo online, já que a loja física só nesta semana pôde voltar a abrir. No período pré-pandemia, as vendas da Daily Day em loja física pesavam 10% da faturação do grupo, hoje, a expectativa é que possam vir a representar 30%, tanto como as vendas online. A produção industrial, própria ou para terceiros, deverá pesar os restantes 40%. Mas a aposta nas máscaras mantém-se.

"É um negócio que amadureceu, mas que vamos querer continuar a tratar como moda, lançando novas cores e desenvolvendo novos detalhes", diz o empresário. Mais de metade das vendas online destinam-se a clientes que regressam para comprar novas cores. E é por isso que recusa baixar preços: "As máscaras salvaram-nos o negócio, mas, ao mesmotempo, deram notoriedade à marca e deram-nos credibilidade para sermos muito consistentes até no preço. Uma marca tem de ser um local seguro para o consumidor e nós vamos destruir o valor do produto que temos, baixando preço", frisa.

Sobre a loja, cuja expansão corresponde a um investimento "pouco mais do que simbólico", dado que as obras foram feitas pelos funcionários da casa - "foram duas semanas bem divertidas", garante Filipe Prata -, foi uma questão de oportunidade. "Não tínhamos espaço sequer para ter a coleção toda exposta. A loja ao lado ficou livre e proveitámos. Agora temos um espaço agradável, num centro comercial que está a melhorar a sua presença no bairro, rodeado de galerias... É um bom spot", argumenta.

O que é muito importante para um grupo industrial que está a viver, basicamente, da Daily Day, já que as marcas internacionais desapareceram há mais de um ano. "Sente-se que os clientes querem voltar. Temos tido alguns desenvolvimentos para novos clientes na Escandinávia, um mercado que tradicionalmente nos agrada, mas sentimos que a situação está frágil. O primeiro trimestre foi difícil, no segundo já tivemos algumas pequenas boas notícias, vamos a ver como evolui a situação pandémica na Europa", diz Filipe Prata.