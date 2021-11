Fundo SVP põe autoestrada Douro Litoral à venda

Dinheiro Vivo 16 Novembro, 2021 • 10:39 Partilhar este artigo Facebook

O fundo Strategic Value Partners (SVP) colocou a autoestrada Douro Litoral à venda, sete meses depois da resolução do diferendo entre a Brisa e os credores da Autoestradas do Douro Litoral (AEDL), dá conta o Jornal de Negócios esta terça-feira.

Terão sido já contactado quatro empresas do setor para adquirem a infraestrutura rodoviária, colocada à venda pelo fundo SVP - que liderou a AEDL no diferendo com a Brisa, acabando por ficar com a autorstrada Douro Litoral.

Segundo o Jornal de Negócios, as empresas contactadas foram a Ascendi, Roadis, Globalvia e a SVP Global. O prazo dado para a entrega de ofertas vinculativas termina a 3 de dezembro.

A concessão Douro Litoral integra as autoestradas A32, A41 e A43 e tem 79 quilómetros de extensão.