IAG reverte prejuízos de dois anos em lucros de 431,5 milhões

A British Airways é uma das companhias aéreas que integra o grupo IAG.

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Fevereiro, 2023 • 13:10

O IAG regressou aos lucros, com 431,5 milhões de euros, em 2022, depois de contabilizar dois anos de prejuízos causados pela covid-19, com perdas de 9.800 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira o grupo de aviação.

A faturação do International Airlines Group (IAG) aumentou para 23.066 milhões de euros, quase três vezes mais que em 2021, devido ao forte aumento de atividade, refere em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola.

O International Airlines Group, de que fazem parte a British Airways, Vueling, Aer Lingus e a Level, justifica o "forte aumento" da sua atividade devido às receitas alcançadas com o número de passageiros, as quais ascenderam a 19.458 milhões, o que compara com os 5.835 milhões de euros no ano anterior.

Estes resultados foram divulgados um dia depois do IAG e da Globalia terem anunciado um acordo para a aquisição da totalidade do capital da Air Europa pelo grupo hispano-britânico, por 400 milhões de euros, aos quais se juntam os 100 milhões de euros que já tinha pago em agosto passado.