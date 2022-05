Navigator apresentou cinco candidaturas ao PRR com investimento de mais de 100 milhões de euros

The Navigator Company, grupo empresarial português que se dedica ao fabrico de papel © DR

A The Navigator Company apresentou cinco candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com um investimento superior a 100 milhões de euros, adiantou, num comunicado esta quinta-feira divulgado.

"A Agenda From Fossil to Forest - Produtos de Embalagem Sustentáveis para Substituição do Plástico Fóssil - é uma das iniciativas em que a empresa está a participar, no âmbito dos avisos da Componente 5 do PRR - Capitalização e Inovação Empresarial", destacou, na mesma nota.

Segundo o grupo, "o objetivo do consórcio, liderado pela Navigator, é o de desenvolver, patentear, produzir e comercializar soluções de embalagem inovadoras que substituam as atuais embalagens de plástico de origem fóssil, nomeadamente as de uso único, por materiais de base renovável e biodegradável a partir da floresta, permitindo assim a construção de um futuro sustentável".

Na mesma nota, a Navigator indicou que "com um orçamento total de 118,6 milhões de euros, o projeto visa reduzir o impacto no ambiente e melhorar a qualidade de vida das pessoas, podendo contribuir para ajudar o país na construção da floresta do futuro, nomeadamente através do reforço da utilização do conhecimento científico no setor".

"Enquanto empresa líder do consórcio", explicou, "cabe à Navigator e ao Raiz - Instituto de Investigação da Floresta e Papel, o maior esforço de investimento, com um total de 93,2 milhões de euros, o que representa 79% do orçamento total da Agenda Verde para a Inovação Empresarial", indicou.

O grupo acredita que "este será um momento-chave para as empresas alavancarem a revolução tecnológica e contribuírem para a recuperação do país, nomeadamente através do aumento das exportações nacionais e da criação e valorização do emprego", destacando que "a Agenda From Fossil to Forest contempla a criação de 102 novos postos de trabalho, dos quais 49 altamente qualificados".

A Navigator reuniu, no âmbito deste projeto, "um conjunto alargado de 27 parceiros nacionais - entre os quais se contam 16 empresas e 11 Universidades e Centros de Investigação, que cobrem toda a cadeia de valor desde a matéria-prima ao produto final, recorrendo a produtos de base florestal para acelerar a transição de matérias-primas de origem fóssil - baseadas em recursos finitos, de que são exemplo a generalidade dos plásticos - para matérias-primas de origem biológica", referiu.

"O projeto integrou a segunda fase de candidatura, que terminou no dia 13 de abril, estando a decorrer a análise às candidaturas selecionadas", segundo a empresa.

Além desta iniciativa, a Navigator "participa noutras agendas como parceiro, nomeadamente: no desenvolvimento de novos materiais genéticos para uma floresta mais produtiva e resiliente, na circularidade de resíduos industriais, na robotização de operações de intralogística, na transformação digital das cadeias de valor florestais e na transformação digital e ecológica de redes logísticas e de transportes", sendo que "nestes projetos a empresa assumiu um compromisso de investimento de 14,2 milhões de euros".

Paralelamente, a Navigator está "em fase de preparação de cinco candidaturas integradas na Componente C11 - Descarbonização da Indústria", indicando que "com estas iniciativas será possível reduzir 327.000 toneladas de CO2 de emissões diretas e indiretas em todos os complexos industriais da Navigator até 2026, antecipando-se assim as metas previstas para 2029 no Roteiro de Descarbonização da companhia".