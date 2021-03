Perspetivas cautelosas no grupo Parras para 2021

Tiago Correia, enólogo da Quinta do Gradil, e Luís Vieira, administrador do grupo Parras, fotografados junto ao palácio da Quinta do Gradil © Direitos Reservados

Com 400 hectares de vinha, divididos entre o Alentejo (Herdade da Candeeira e Herdade da Vigia) e a Região de Lisboa (a Quinta do Gradil, no Cadaval, e a Casa das Gaeiras, em Óbidos), além de um investimento recente na aquisição da Adega da Gouxa, na Região Tejo, o grupo Parras fechou 2020 com um volume de negócios de 47 milhões de euros, dos quais, 26 milhões no segmento dos vinhos engarrafados.

"As exportações, que valem 50%, foram mais ou menos idênticas a 2019, perdemos nuns mercados, ganhamos noutros. Os mercados asiático e africano caíram bastante, mas foram compensados pelos mercados brasileiro e inglês", explica Luís Vieira, administrador do grupo Parras. No mercado nacional, a parte do canal HORECA (hotelaria e restauração) é uma área pequena no grupo, que vale cerca de dois milhões de euros, e que registou uma quebra de 50%. Em contrapartida, o incremento de vendas na moderna distribuição foi de 8 a 10%.

"Grosso modo, o grupo cresce 5%, mas o grande desafio foi o valor, com o consumidor a ter, crescentemente ao longo do ano, uma perspetiva de poupança. Sem restauração, e com o consumo a fazer-se essencialmente em casa, à medida que a pandemia se foi instalando, e os empregos começaram a estar em risco, os consumidores foram tendo mais cautela nos produtos que iam comprando", diz. No grupo Parras, foi criado um gabinete de crise para acompanhar a evolução diária da situação, e a primeira medida foi cortar custos, face a uma perspetiva inicial que parecia "catastrófica". Mas as encomendas crescentes da moderna distribuição e dos importadores e o crescimento das vendas online permitiram mudar as perspetivas ao longo do ano. E o ano até "fechou muitíssimo bem".

Para 2021, as perspetivas são "bastante cautelosas", atendendo às muitas incógnitas sobre o evoluir da pandemia e os efeitos nos mercados. A meta é, por isso, manter os objetivos ao nível de 2020.

"Há questões preocupantes, como os atrasos na vacinação e as cautelas na abertura da hotelaria restauração, mesmo nos mercados externos. A Ásia vai começar a ter maior procura e a recuperar perdas, mas estamos a sentir preocupações com o Brexit. África, dado o impacto da pandemia, achamos que vai recuperar muito lentamente, ficando em linha com o ano passado", explica, acrescentando: "Estamos entusiasmados com o crescimento nos EUA, mas, no Brasil, a desvalorização da moeda, obriga-nos a moderar o nosso entusiasmo".

Apesar do encerramento do enoturismo, incluindo o restaurante da Quinta do Gradil, o grupo Parras não despediu nenhum dos seus 180 trabalhadores. "Até temos estado a contratar, na área da vinha, e reforçamos a equipa de exportação nas áreas mais ligadas à logística e ao controlo de qualidade", diz.

Além da produção própria no Alentejo, Lisboa e Tejo, o grupo tem parceiros de produção no Dão, Douro e Vinhos Verdes, para complementar a sua gama de produtos. "Apresentamo-nos como uma empresa multirregional e multigama, o que acaba por ser um benefício: tudo o que Portugal tem para oferecer num só fornecedor", explica Luís Vieira.

A aposta em produtos de luxo é outra das estratégias do grupo. Os vinhos Quinta do Gradil e Casa das Gaeiras já estão posicionados nesse patamar, agora, a estratégia está a ser replicada no Alentejo, na Herdade da Candeeira, comprada em 2012 e onde o grupo já investiu mais de 15 milhões de euros. Só em 2020 foram cinco milhões de euros, designadamente numa nova adega. "Criar uma marca de luxo é um processo que começa nas vinhas, que estão agora a dar as primeiras produções", diz Luís Vieira. Há já alguns vinhos em guarda. A empresa está, ainda, a fazer levantamentos históricos da região e das vinhas, de modo a poder "contar uma história fidedigna" e, a partir do final do ano, conta poder começar a fazer a comunicação e entrada no mercado num segmento de maior valor acrescentado.

Questionado sobre o interesse em expandir para novas regiões, com aquisições de propriedades noutros pontos do país, Luís Vieira admite que venha a acontecer, mas não no imediato. "Possivelmente só quando o mercado estiver mais ajustado em termos de preços e nós mais ajustados a comprar. Nos próximos dois anos, não planeamos investimentos, a não ser os internos de melhorias das nossas propriedades", salienta. A ideia de investir no Douro existe, mas "no futuro". Os Vinhos Verdes são "outras das regiões apelativas" para o grupo Parras. "São as duas regiões mais interessantes para um eventual crescimento, nesta fase vamos cimentando parcerias. No futo, eventualmente, investiremos", frisa Luís Vieira.

Mas nem tudo foram más notícias em 2020. A Parras Wine foi distinguida como 'Empresa do Ano' pela Revista de de Vinhos e a Quinta do Gradil, onde o grupo investiu mais de um milhão de euros na recuperação do Palácio do século XV, que ficou pronto o ano passado, foi distinguida como 'Produtor do Ano' pela revista Grandes Escolhas, tendo ainda visto um dos seus vinhos, o recém lançado Maria do Carmo 2015, incluído ente os 30 Melhores Vinhos de 2020. Foi a única marca da Região Vitivinícola de Lisboa a integrar esta lista exclusiva. "Não trabalhamos para o reconhecimento, mas este sabe-nos bem pelo trabalho árduo que fizemos", diz Luís Vieira, reconhecendo que, mais do que "encher o ego", estas distinções que "têm impacto comercial", ajudando a abrir portas.