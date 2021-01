Portugueses ficam mais em casa. Audiências de TV sobem 12% 

A mensagem da necessidade do confinamento parece estar a chegar a um número cada vez maior de portugueses. Desde segunda-feira as audiências de televisão indicam um aumento do consumo, tendo subido 12%. Na quarta-feira uma audiência média de 2,566 milhões de portugueses ficou colado ao pequeno ecrã. Na segunda-feira eram 2,293 milhões.

"No dia 20 de janeiro, registou-se um aumento de 7% audiência média face ao dia anterior e de mais 12% face a segunda-feira, o que nos indica que os portugueses estão gradualmente a ficar mais em casa", informa a análise de audiências de televisão da Universal McCann, do grupo IPG MediaBrands, para o Dinheiro Vivo.

Na segunda-feira o Governo anunciou novas medidas de restrição - como o fim das vendas a postigo, fecho de parques e jardins, entre outras medidas - num esforço de conter a pandemia que tem vindo a assinalar números de infeção preocupantes e com elevado número de vítimas mortais. Só ontem foram 219 mortos e esta quinta-feira atingiu-se um novo máximo: 221 mortes e mais 13 544 casos confirmados de infeção, segundo o boletim oficial da Direção-Geral de Saúde.

O Governo acaba de anunciar novas medidas, sendo a principal o fecho das escolas, durante 15 dias, a partir de sexta-feira.

Desde segunda-feira os canais em sinal aberto subiram de uma média de 1,148 milhões de telespectadores, para 1,310 milhões até quarta-feira, garantindo um share de 51% do consumo televisivo nesse dia.

No caso da plataforma de televisão paga registou-se igualmente uma subida na média de telespectadores: de 827 mil no início da semana, para 914 mil até quarta-feira. A categoria outros - que agrega entre outros dados os de consumo das plataformas de video streaming - também registou uma evolução positiva: de uma média de 288 mil para 306 mil até ontem.

"Entre os canais FTA (em sinal aberto), SIC tem aumentado as suas audiências de forma superior aos canais concorrentes. As transmissões das partidas a contar para as meias-finais da Taça da Liga ajudaram a alavancar estes valores", destaca a UM/IPG Mediabrands.

A estação de Paço de Arcos arrancou a semana com uma audiência média de 448 mil telespectadores, para uma média de 583 mil e um share de 22,7% até quarta-feira. A TVI também viu subir consumo do canal tendo na quarta-feira registado uma média de 423 telespectadores, mais 23 mil do que na segunda-feira, o que lhe garantiu um share de 16,5%. (-0,9 pontos percentuais do que no início da semana).

O mesmo sucedeu com a RTP1. O canal público viu desde segunda aumentar o número de telespectadores em média, de 274 mil para 281 mil, mas o share recuou de 12% para 11% até quarta.

(notícia atualizada com mais informação sobre anúncio de novas medidas de restrição)