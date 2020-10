Randstad abre contact center em Vila Real com 250 postos de trabalho. Está a recrutar

Randstad abre novo contact center

A Randstad abriu um contact center em Vila Real com capacidade para 250 postos de trabalho. A empresa de recrutamento continua a recrutar, sendo o domínio da língua francesa um requisito fundamental.

"As vagas destinam-se a assistentes de contact centre, mas com margem de progressão de carreira, sendo, para o projecto activo neste momento, a língua francesa um requisito fundamental. Neste momento contam com 105 colaboradores, cerca de 60% contam com contrato sem termo", informa a empresa, que, diz ser um principais empregadores em Vila Real.

Saiba como se candidatar aqui

Randstad conta já com mais de 25% da sua atividade na exportação de serviços, entenda-se, contact centers em língua estrangeira.

"Tendo em atenção as necessidades dos clientes e também dos próprios colaboradores, a Randstad permite que o trabalho seja realizado de forma remota, híbrida ou presencial. Neste momento, aproximadamente, 60% das pessoas estão em teletrabalho."