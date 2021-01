Santini fecha lojas mesmo em takeaway. E faz apelo: Fiquem em casa

A Santini fecha a partir desta quinta-feira todas as lojas no país, deixando ainda de prestar serviço de entregas e takeaway. O agravamento da pandemia ditou esta decisão da cadeia de gelados. "Este é o momento para nos recolhermos em casa", dizem.

"Este é o momento para nos recolhermos em casa, na premissa de nos protegermos e aos que nos são próximos ajudando o nosso país a sair desta situação pandémica alarmante", defende Marta de Botton, administradora da marca, citada em nota de imprensa "Tomamos esta decisão na esperança de podermos receber os nossos clientes de volta às lojas, de ânimo positivo, o mais rapidamente possível", reforça.

A marca vai continuar disponível à venda nas lojas SuperCor do El Corte Inglés (Beloura, Lisboa, Gaia e Fluvial), no Mercado da Carne em Cascais e no Passe (takeaway R. Sousa Pinto 10, Lisboa Lisboa).

É já a segunda cadeia na área alimentar a decidir suspender o serviço de entregas e takeway. Na quarta-feira o Grupo José Avillez anunciou o encerramento dos restaurantes do grupo, inclusive os que se mantinham abertos para assegurar entregas ao domicílio e serviço de takeaway.