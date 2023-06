Tecnoplano adquire maioria do capital da Noon Energy no Brasil

Tecnoplano anunciou a compra da Noon Energya, no Brasil © Direitos Reservados

A Tecnoplano, companhia portuguesa vocacionada para a gestão de empreendimentos da construção, anunciou, em comunicado, a aquisição da maioria do capital da Noon Energy, empresa especializada em soluções de energia solar e carregamentos elétricos, no Brasil.

Segundo a informação, a Noon Energy foi fundada em 2012 e tem vindo a desenvolver projetos no âmbito da sustentabilidade em diversas regiões do Brasil, oferecendo soluções integradas em energia solar através de serviços que incorporam o projeto e instalação de sistemas fotovoltaicos e a monitorização e manutenção de centrais solares.

"O nosso interesse em realizar projetos sustentáveis insere-se na estratégia definida pelo Grupo Tecnoplano, vendo nesta aquisição da Noon Energy a forma ideal de continuar a trilhar o caminho. O nosso compromisso com o mercado brasileiro está mais forte do que nunca e queremos poder proporcionar um desenvolvimento mais sustentável, acelerando o movimento de democratização da produção de energia à população brasileira através de soluções de produção fotovoltaica descentralizada e acessíveis a empresários e particulares", afirma Bernardo Matos Pinho, administrador executivo da Tecnoplano.

Com 57 anos de atividade em Portugal e 12 no Brasil, a Tecnoplano pretende fortalecer a sua presença no mercado da energia renovável. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), cerca de 11% da matriz energética brasileira resulta da energia solar, o que se deve aos 24 GW de capacidade instalada e implica um crescimento do setor no Brasil.