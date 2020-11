Vodafone reage a descontos 5G. Criadas condições para "ponderada decisão de participação dos potenciais interessados"

Mário Vaz, CEO da Vodafone © Filipa Bernardo/ Global Imagens

Já vem um pouco tarde, mas a portaria publicada esta segunda-feira pelo Governo dando descontos nas taxas de espectro compradas no leilão do 5G "cria agora as condições para uma esclarecida e ponderada decisão de participação por parte dos potenciais interessados, considerando o impacto financeiro decorrente destas taxas", reage a Vodafone, ao Dinheiro Vivo. A NOS não comenta. Até ao momento não foi possível obter uma reação da Altice Portugal, nem da Apritel, a associação que representa as empresas de telecomunicações.

Na semana em que termina as candidaturas para o leilão do 5G o Governo acaba de dar a conhecer os descontos de espectro para as faixas de espectro que vão ser colocadas a leilão para a implementação da quinta geração móvel. "Aos direitos de utilização de frequências nas faixas dos 700 MHz (atualmente ocupadas pela Televisão Digital Terrestre) e dos 3,6 GHz adquiridos no âmbito do procedimento de leilão" (...) é aplicada uma redução de 80 %", informa o executivo em portaria.

"A Vodafone Portugal está a analisar a Portaria publicada. Tal como a Vodafone Portugal já tinha referido, a publicação desta Portaria é de extrema relevância no contexto do Leilão do 5G. Ainda que a sua publicação ocorra já em pleno decurso do prazo de candidaturas, a Portaria cria agora as condições para uma esclarecida e ponderada decisão de participação por parte dos potenciais interessados, considerando o impacto financeiro decorrente destas taxas", reagiu fonte oficial.

A decisão do Governo surge na mesma semana em que termina as candidaturas ao leilão do 5G, cujo regulamento tem sido contestado pelos operadores que já avançaram com providências cautelares para travar o processo, caso da NOS e da Vodafone e, desde sexta-feira, foi conhecida esta segunda-feira, da Altice Portugal.

A dona do Meo deu entrada no final da semana passada com uma providência cautelar contra a Anacom e com duas participações à Comissão Europeia. "Este regulamento do 5G representa um enorme retrocesso para a competitividade e põe em causa a sustentabilidade do setor, retraindo e destruindo o investimento e a criação de valor, e está ferido de múltiplas ilegalidades com as quais não nos podemos conformar", justificou a companhia.