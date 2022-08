10 dicas da Google para facilitar a pesquisa

© Lionel BONAVENTURE / AFP

A inteligência artificial, juntamente com as cookies, já facilitam a pesquisa nos motores de busca. Contudo, há truques que permitem ao utilizador encontrar mais depressa o que procura.

Segundo um estudo da Google, mais de metade (58%) dos utilizadores não sabem como otimizar a pesquisa online. Por isso, a Google criou um guia com 10 dicas.

10 dicas para otimizar a pesquisa no Google:

1- Pesquise o que pretenda e algo que se associe a esse tema. Assim, a pesquisa vai gerar resultados relacionados com o assunto que procura.

2- Para encontrar uma correspondência exata no Google, coloque a frase que pesquisa entre aspas.

3- Utilize o símbolo menos para excluir palavras da pesquisa.

4- Veja as páginas que tenham no título a palavra ou frase pesquisada.

5- Coloque ".." entre dois números de forma a pesquisar por um intervalo de preços específico.

6- Restrinja a pesquisa a uma página específica colocando "site:" seguido do domínio onde quer procurar a informação.

7- Pesquise dentro das hiperligações (links) por uma palavra ou palavras específicas. Os resultados vão trazer apenas os links que contêm a palavra pesquisada e, caso adicione um site, isto sintetiza mais os resultados.

8- Utilize "define:" antes de uma palavra para encontrar a sua definição.

9- Se colocar "filetype:" vai limitar os resultados de pesquisa a arquivos de um formato específico como, por exemplo, pdf, documento word, powerpoint e outros.

10- Combinando as diferentes formas de pesquisa, acima mencionados, é possível refinar as pesquisas e tornar os resultados mais precisos.

Mas há mais cinco conselhos da plataforma:

1- Como funciona a pesquisa

Antes da pesquisa, o Google organiza as informações das páginas web no índice de pesquisa. Ao realizar uma pesquisa, os algoritmos do motor de busca fazem uma seleção e apresentam os resultados mais relevantes de milhões de páginas que existem na plataforma.

2- Pesquisa por voz

É possível realizar pesquisas através da voz. Basta abrir a aplicação do assistente Google no telemóvel ou dizer "Ok Google" para começar a usar.

3- Pesquisar através de imagem

Saiba mais sobre imagens e objetos ao fazer uma pesquisa por imagens. Basta aceder a images.google.com e escolher entre carregar uma imagem, arrastá-la ou soltá-la. Também é possível pesquisar através de um URL, com a imagem de um site ou imagem dos próprios resultados da pesquisa.

4- Pesquise num período de tempo

É possível restringir a pesquisa a um intervalo de datas específico e ver apenas o conteúdo publicado durante esse período.

5- Não pesquise a resposta à questão

Se apenas quiser confirmar uma informação, não inclua a resposta que acha que está correta porque pode influenciar os resultados da pesquisa.