10 profissões mais procuradas para trabalhar noutro país. Salários superam 6000 euros por mês

Software Developer e Software Engineer estão no ranking de profissões mais procuradas por empresas estrangeiras da plataforma de automatização de processos de imigração Jobbatical, agora que, depois de dois anos de pandemia, a reabertura do mercado ao mundo veio trazer mais oportunidades.

Segundo a Jobbatical, este ano registou-se um aumento de 56% no número de deslocalizações de pessoas de todo o mundo para 22 países, incluindo a Estónia, Alemanha, Holanda, Portugal, e Países Baixos.

No referido ranking, além de Software Developers e Software Engineers figuram profissões como Quality Assurance Engineers e Senior Software Engineers e Product Managers. Ainda no top10, encontram-se as funções de Backend Engineers, Senior Software Developers, Product Designers, Senior Backend Engineers e Customer Relations Coordinators.

As funções mais procuradas por empresas estrangeiras, como se percebe, são da área tecnológica, onde se enfrenta uma grande escassez de talento.

"O fim da pandemia e o ano de 2022 reabriram o mercado ao mundo e vieram reforçar as tendências do teletrabalho, dos verdadeiros nómadas digitais e da possibilidade de trabalhar a partir de qualquer lugar. Vemos esta tendência sobretudo no setor tecnológico, onde a luta por talento não pára de crescer. Como tal, para permitir aos colaboradores trabalharem em qualquer parte do mundo e às empresas terem acesso a uma maior pool de talento é necessário continuar a combater a desburocratização de processos de imigração", avança em comunicado Karoli Hindriks, CEO e cofundadora da Jobbatical.

O salário médio dos perfis realocados supera os seis mil euros por mês, revela ainda a empresa estoniana. "Em média, estes demoram quatro meses a completar o processo de mudança para um novo país, sobretudo graças à solução da Jobbatical, que automatiza processos de imigração tradicionalmente geridos em papel, e que já poupou às empresas um total de 15 664 horas a tratar de questões burocráticas", pode ler-se no mesmo comunicado da plataforma tecnológica que gere a alocação de colaboradores para empresas estrangeiras.

Durante o ano de 2022, a Jobbatical já realizou 300 processos de realocação em Portugal. Globalmente, iniciou cerca de 6000 casos de imigração de pessoas de 118 nacionalidades, deslocando-as para 22 países.