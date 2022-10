10 soluções para poupar energia em casa

© Global Imagens / Arquivo

A atual crise no setor energético tem levado ao aumento do preço da eletricidade e do gás natural. Implementando medidas no dia-a-dia é possível não só poupar no consumo de energia, como também reduzir os valores na fatura da eletricidade e diminuir a pegada ecológica.

A plataforma de serviços para a casa YourHero indica dez medidas que podem ser aplicadas em casa e que ajudam o bolso dos portugueses.

1- Optar por isolamento térmico de fachadas exteriores, paredes interiores, tetos, pavimentos e pela substituição de portas e janelas por caixilharia em pvc (compostas por policloreto de vinilo, um material sintético resistente e durável) pode resultar numa poupança de até 60% no consumo energético.

2- Instalar painéis fotovoltaicos permite poupar, em média, 30% no consumo de energia.

3- Para aquecimento de água, existem termoacumuladores inteligentes, que têm valores inferiores e são mais acessíveis financeiramente, permitindo poupar até 15% de energia.

4- A instalação de vidros duplos garante uma poupança de até 10%.

5- Utilizar tomadas tomadas inteligentes - que desligam a energia dos aparelhos quando não estão a ser utilizados - pode converter-se numa poupança de cerca de 20 euros ao ano.

6- A instalação de sistemas de domótica (sistemas que otimizam a gestão de recursos, nomeadamente a iluminação - responsável por 10% do consumo de eletricidade da habitação -, o aquecimento de águas e a climatização) pode reduzir até 50% o consumo de energia.

7- A instalação de luzes LED, lâmpadas de baixo consumo, também reduz o consumo de energia em 85%, sendo que têm uma duração oito vezes maior em comparação com outras lâmpadas.

8- A manutenção de aparelhos de aquecimento permite prolongar a vida útil dos eletrodomésticos e poupar cerca de 7% no consumo de energia.

9- Quando se compra novos eletrodomésticos, nomeadamente de climatização, é importante ter em conta os que apresentam um menor consumo de energia, sendo que estes pertencem à Classe A.

10- Pintar as divisões da casa com cores claras permite uma melhor reflexão da luz, o que reduz o uso de luzes.