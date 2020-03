100% dos colaboradores da Omnicom vão trabalhar a partir de casa

O Omnicom Media Group, grupo de agências de media, está com 100% dos seus colaboradores a trabalhar a partir de casa na sequência do surto do novo coronavírus. É a primeira iniciativa do género do sector, a nível nacional.

“O Omnicom Media Group Portugal tem uma operação robusta e sólida, capaz de assegurar todas as valências e serviços que disponibiliza aos seus clientes. No quadro atual, esta iniciativa ganha mais acuidade e permite testar em tempo real as equipas e sistemas operativos, num ambiente e organização que pretende replicar a normalidade do nosso trabalho para as marcas e clientes para quem trabalhamos”, diz Luís Mergulhão, presidente e CEO do Omnicom Media Group, citado em comunicado.

A operação vinha a ser preparada há duas semanas e envolve os mais de 100 colaboradores do grupo, nomeadamente as equipas das agências OMD, PHD, AMQ, FUSE e Annalect. Os clientes e fornecedores foram informados sobre esta iniciativa e “os resultados e avaliação da mesma serão partilhados com os clientes, fornecedores e também com a rede Omnicom”, diz o responsável.

O grupo de comunicação, que gere os investimentos publicitários de anunciantes, não é a única em Portugal a remeter os seus colaboradores para trabalhar a partir de casa.

Esta quarta-feira a EDP decretou que metade dos seus trabalhadores vão laborar em regime de teletrabalho a partir de hoje, na sequência de uma atualização do plano de contingência da empresa contra o Covid-19.