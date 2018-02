Endesa. Lucros sobem 4% para os 1.463 milhões de euros

Os lucros da Endesa aumentaram 4% no ano passado para os 1.463 milhões de euros em 2017, por comparação com os 1.411 milhões registados em 2016.

Face aos resultados do ano passado, o Conselho de Administração da elétrica espanhola, controlada em 70% pela italiana Enel, decidiu propor na próxima reunião de acionistas o pagamento de um dividendo de 1,382 euros por ação (que corresponde a um aumento de 4%), ou seja, a totalidade dos lucros registados.

“Os resultados de 2017 superaram os objetivos apesar das condições de mercado adversas”, refere a Endesa na apresentação de resultados, apontando um “significativo aumento” do preço da eletricidade no mercado grossista (mais 32%, de 39,7 para 52,2 euros/MWh) e condições hidrológicas extremamente desfavoráveis em 2017 (-48%).

Em contexto de mercado, em 2017 a Endesa aumentou 3% as vendas de eletricidade, de 103.640 GWh para 106.750 GWh, com o mercado industrial a representar a maior fatia das vendas, seguido do residencial. Nestas contas, Portugal também contribuiu para a subida das vendas de eletricidade da empresa espanhola, de 7.373 GWh para 8.106 GWh.

De acordo com a apresentação de resultados da Endesa, disponibilizada no site, o EBITDA da empresa aumentou 3%, mas o cash flow operativo caiu 19%, ou seja 557 milhões de euros, de 2.995 milhões de euros para 2.438 milhões.

“Conseguimos esses resultados apesar do complicado cenário dos primeiros seis meses do ano, com um aumento extraordinário nos preços por atacado, o que não era esperado no momento em que os objetivos de 2017 foram definidos”. disse o CEO da Endesa, José Bogas, em comunicado, acrescentando: “A consolidação na Endesa da Enel Green Power Espanha, a contribuição do negócio regulado, bem como os diferentes planos de eficiência de custos que foram implementados durante os últimos 3 anos, foram fundamentais para o sucesso de 2017. Estes resultados permitem-nos anunciar que a proposta de dividendos para 2018 é de 1.382 euros por ação, 5% acima do mínimo prometido aos nossos acionistas “.