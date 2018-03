EDP Distribuição pede prazo de 18 meses para mudar marca e imagem

A ERSE decidiu, está decidido. Na sequência das exigências do regulador, até ao próximo dia 21 de março a EDP Distribuição vai apresentar formalmente a sua proposta de mudança de marca e de imagem. A empresa pediu ao regulador um prazo de um ano e meio para completar o processo de mudança. “Temos de mudar o nosso nome. O texto da ERSE é muito forte e claro em relação a isso. Tem a palavra ‘inequívoca'”, disse João Torres, presidente da EDP Distribuição.

Ou seja, em breve, se um técnico lhe bater à porta para fazer a leitura do contador de eletricidade ou instalar um novo contador inteligente já não será em nome da EDP Distribuição e já não exibirá o reconhecível logótipo vermelho comum a todas as empresas do universo EDP.

“Estamos a trabalhar nisso. Não é só mudar a marca. Temos de encontrar uma designação nova. A mudança mais visível será nas viaturas, mas há muito mais a transformar. Na proposta que vamos apresentar à ERSE em março vamos passar por todos esses pontos”, disse hoje João Torres, presidente da EDP Distribuição, em declarações aos jornalistas, confirmando: “A instalação de contadores inteligentes vai ser importante para pessoas conhecerem a nova marca. Vai surgir uma empresa com outro nome e outra imagem”.

Para já, o responsável da EDP Distribuição não avança com um valor de investimento no processo de mudança da marca e imagem, explicando que “ainda não está fechado”.

“Determinam-nos que mudemos a marca, isto tem determinados encargos, que obviamente fazem parte do processo. Temos de ser compensados por isso, de forma mais ou menos intensa, mais ou menos remunerada. A ERSE o dirá”, disse João Torres.

Na visão do presidente, “o tempo também é fundamental”. “Temos milhares de viaturas, mudar a imagem de tudo leva o seu tempo. Nós pedimos 18 meses para a mudança. É um processo de alteração muito relevante, com 60 mil postos de transformação, mais armários de rua”.

Para facilitar o processo, a EDP Distribuição falou com outras instituições que passaram pelo menos, como por exemplo a Enedis, anteriormente conhecida como EDF e RDF.

Mostrando-se contra o processo de mudança de marca e de imagem, o presidente da EDP Distribuição argumentou que a empresa “tem assegurado o switching no mercado liberalizado”. “O mercado funciona. Mas se há necessidade de reforço da distinção do papel que a EDP Distribuição representa, só tenho de aceitar. Mas não é pelo facto de a marca não ter mudado que as pessoas não mudam de operador de eletricidade”, acrescentou ainda o responsável.

Pela primeira vez desde a entrada em vigor do mercado livre de eletricidade a ERSE incluiu no Regulamento de Relações Comerciais a obrigação dos operadores de rede e comercializadores dentro do mesmo grupo económico adotarem um grafismo claramente distinto (logótipo e designação comercial) com vista a evitar confusões por parte dos consumidores.

A exigência teve como alvo o grupo EDP, que com a EDP Serviço Universal opera no mercado regulado com tarifas fixadas anualmente pelo regulador, e com a EDP Comercial atua no mercado livre de energia, a par de outros operadores. Soma-se ainda a EDP Distribuição, responsável pela entrega da energia elétrica aos clientes ligados às suas redes. Todas elas partilham o mesmo logótipo e uma imagem comum a todo o grupo.

Também Seguro Sanches, secretário de Estado da Energia, endereçou ao regulador um despacho no qual dava conta da sua preocupação pela partilha não só da imagem mas também de outros meios, como recursos humanos e locais de atendimento, entre empresas abrangidas e não abrangidas por concessões financiadas por tarifas de eletricidade e gás natural, dentro de um mesmo grupo empresarial.

Entretanto, noticiou o Público, a EDP Distribuição (que detém a EDP Serviço Universal, que opera no mercado regulado) já registou no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual quatro novas marcas distintas: “SU Eletricidade”, “CUR Eletricidade”, “SEU Eletricidade” e “Sempre Energia”, com quatro logótipos a preto e branco.