IAPMEI lança Portal de Financiamento para as PME

O IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação lança esta quarta-feira (17 de setembro) o Portal do Financiamento, iniciativa integrada no Programa Capitalizar e que agrega numa única plataforma o conjunto de soluções de financiamento com apoio público para apoiar as empresas, em especial as pequenas e médias empresas (PME). Na sessão de lançamento, estará presente o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

As soluções de financiamento estão estruturadas em função das necessidades das empresas e das suas estratégias de investimento (expansão, exportação, capitalização, entre outras), da dimensão empresarial ou do setor de atividade.

O portal apresenta também as soluções em função do perfil do investidor e das características do negócio, bem como identifica os agentes responsáveis pela sua operacionalização.

As diferentes soluções de financiamento envolvem o crédito com garantia mútua, seguros de crédito, capital de risco, business angels, fundos de coinvestimento, fundos de investimento imobiliário, assim como os incentivos fiscais ao investimento e à capitalização das empresas.

Toda esta informação ficará acessível através da página do IAPMEI.

O Portal do Financiamento é uma iniciativa do Ministério da Economia e do IAPMEI em parceria com o Turismo de Portugal, a SPGM, a IFD, a Portugal Ventures, a PME Investimentos e o Turismo Fundos, e é um projeto apoiado pelo PT2020, ao abrigo do Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública.